Spiagge, musica e notti senza fine: Malta si presenta

Malta è sempre tra le destinazioni più gradite da chi ama far festa, partendo da Paceville , il famoso quartiere del divertimento a St. Julian’s , frequentato da folle di maltesi e di turisti, dove i locali si succedono uno dopo l’altro a ingresso libero, passando per le tante terrazze vista mare dove degustare buon vino, fino ai locali più eleganti. Ecco un tour per gli irriducibili della notte alla scoperta dei luoghi must per il divertimento. Divisi in tre categorie.

Giovanissimi e irrefrenabili - Benvenuti a Malta: le isole dove troverete corsi di lingua, sport, spiagge, ragazzi e ragazze da tutto il mondo con cui praticare l’inglese e locali che vi faranno ballare tutta la notte. Se rientrate in questa categoria probabilmente avrete trovato alloggio in zona St. Julian’s, quindi comincerete a fare festa da Paceville. Qui vi consigliamo lo Sky Club, un locale aperto tutto l’anno che può ospitare fino a 3400 nottambuli agguerriti: è qui che trovate la migliore musica dance ed un bar ad alta tecnologia in grado di servire 800 drink al minuto. Riposatevi qualche ora e poi prenotate un posto sulla goletta turca Fernandes 2, per una festa a marchio Lazy Pirate. La barca, che porta fino a 200 ospiti salpa dal porto di Sliema e ospita a bordo DJ per una live selection musicale ed offre giochi e snack notturni.



Festaioli, ma con stile - Per chi ama contesti più sofisticati la sede maltese del brand Café del Mar, che da qualche anno ha trovato location ideale a Qawra .Aperto sin dal mattino, si tratta della seconda più ampia area turistica di Malta che propone piscine a sfioro sul mare, uno chef pluripremiato al ristorante, aree vip . Qui il party comincia all’ora dell’aperitivo e nel pieno rispetto del brand la musica proposta è sempre a base di house music, nu-jazz, psybient e lounge music . Perfetto connubio tra fine dining e clubbing è quello offerto anche da Buddhamann e Caviar&Bull. L’uno sovrastante l’altro, sono frutto dell’inventiva dello chef Marvin Gauci, già proprietario del ristorante Tarragon, più volte premiato come il miglior ristorante di Malta. Il Buddhamann è anche dotato di una splendida terrazza vista mare in St. George’s Bay dove ogni domenica si alternano resident e guest DJ da ascoltare sorseggiando i più deliziosi drink di Malta . Da non dimenticare il MedAsia Playa, un beach club con ristorante di ispirazione asiatica, nel cuore di Sliema che nel corso degli anni ha ospitato VIP event come i party di chiusura della settimana della moda di Malta.



Chiacchiere e buon vino - Ma c’è chi al frastuono della musica preferisce il relax, una piacevole chiacchierata con gli amici e un buon calice di vino: tra Valletta e le Tre Città, alcune ampie e monumentali cantine di palazzi antichi sono oggi state trasformate in accoglienti wine bar dove l’unica regola è sedersi comodamente e godersi un bicchiere di vino: tra questi sicuramente vi suggeriamo Del Borgo a Vittoriosa e Trabuxu a Valletta, entrambi caratterizzati dall’aver mantenuto la tipica struttura ad archi, colonnati e grandi mattoni degli storici edifici maltesi. Gode sempre del profumo di storia Il Bridge Bar a Valletta, piccolo locale i cui avventori trovano spazio anche sulle grandi scale in pietra su cui si trova l’ingresso del locale e dove ci si può accomodare tra cuscini e candele ascoltando jazz e musica live .



