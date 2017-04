Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? 1 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? 2 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Sicilia 3 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Sicilia 4 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Sicilia 5 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Sardegna 6 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Sardegna 7 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Sardegna 8 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Sardegna 9 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Puglia 10 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Puglia 11 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Puglia 12 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Puglia 13 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Isola di Ponza 14 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Isola di Ponza 15 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Isola d'Elba 16 di 16 Istockphoto Istockphoto Spiagge italiane: chi è la più bella del reame? Isola d'Elba leggi dopo slideshow ingrandisci

A ognuno la sua: che sia di sabbia bianca e finissima, oppure con faraglioni a picco sul mare, con piccoli ciottoli o con il fondale che non si inabissa mai, le spiagge italiane sono bellissime e in grado di accontentare tutti, che si tratti di una vacanza all'insegna della natura più incontaminata o del relax totale, cercato sulla battigia mentre aspettiamo l'arrivo delle provvidenziali onde a regalarci un po' di frescura.



Secondo una classifica stilata dal sito, le spiagge più belle di questo 2017, scelte rispettando i criteri di pulizia, lo stato delle acque, la spettacolarità e unicità del paesaggio (molte spiagge sono inserite in parchi naturali o riserve protette) e i giudizi espressi dai viaggiatori, sono per la gran parte nelle isole: Sicilia e Sardegna innanzitutto, ciascuna con ben tre lidi d'eccellenza.



A stretto giro di posta la Puglia con due spiagge, e a parimerito troviamo anche la Campania, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo, la Toscana, la Calabria e la Liguria.



Una piccola galleria di immagini delle spiagge del nostro Belpaese ci aiuterà a sognare anche in ufficio; e pazienza se poi, spento il pc, torneremo di botto al tran tran di tutti i giorni. Sognare costa poco ed un piccolo assaggio di mare e di sole, fosse anche per la gita domenicale, possiamo già metterlo in programma.