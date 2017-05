Spiagge: il Portogallo presenta le sue perle

Nonostante la diversità, le spiagge hanno un denominatore comune: la qualità e come scrive il britannico Telegraph i costi più che abbordabili. Sicure e ben attrezzate in modo da soddisfare le esigenze dei bagnanti, un gran numero di spiagge portoghesi ricevono ogni anno la Bandiera Blu d'Europa. Un'altra caratteristica delle spiagge del Portogallo è rappresentato dall’accessibilità: sono infatti fruibili per le persone con disabilità, e molte hanno strutture che permettono di nuotare in mare.



Lisbona (Estoril, Ericeira, Peniche e Nazaré) - Adagiata sulla foce del fiume Tago, a pochi chilometri dall’Oceano, Lisbona è l’unica capitale europea che vanta spiagge atlantiche. Con più di venti spiagge insignite della Bandiera Blu, la fascia costiera è particolarmente adatta alla pratica di sport nautici e richiama appassionati di surf e di bodyboard da tutto il mondo. Secondo gli esperti, in quest’area si trovano le migliori onde d’Europa, con grande diversità di tipologia e con fondali sabbiosi o di ghiaia.Il mare ha ideale ripple per il surf mentre più a nord nelle spiagge di Ericeira, Peniche e Nazaré le aree per i bagnanti sono molto ampie. Le spiagge di Costa da Caparica sono molto care agli abitanti di Lisbona che intorno alla capitale hanno davvero l’imbarazzo della scelta.



Da Troia a Sines (Lisbona) - Si può raggiungere Troia passando per Alcácer do Sal o con il traghetto che salpa da Setúbal e attraversa l’estuario del fiume Sado. A Troia si può giocare a golf, prendere lezioni di surf, fare camminate lungo la spiaggia o osservare i delfini. Oppure si possono fare delle escursioni per conoscere il patrimonio culturale del luogo, come il villaggio su palafitte di Carrasqueira e gli Scavi romani di Troia (Ruínas Romanas de Troia).



Costa Vicentina (tra la costa di Alentejo e Algarve) – Si parte da Odeceixe, il punto più a nord, una spiaggia adagiata sulle rive di un ruscello, in cui si può scegliere fra un bagno nell’oceano o in acqua dolce. In questa zona si trovano arenili poco frequentati, alcuni quasi deserti, con vie d’accesso poco conosciute, come la Praia das Adegas, una spiaggia riservata ai nudisti. Vale dos Homens, Carriagem, Amoreira e Monte Clérigo sono altre spiagge che vale la pena scoprire. Immerse fra scogliere ricoperte di vegetazione, da qui si godono favolose vedute sull’alta costa scoscesa.



La zona delle risaie - Comporta è una località molto apprezzata per la sua spiaggia e dotata di buoni ristoranti. Siamo in una zona di risaie e dunque i piatti preparati con il riso sono una specialità da non perdere. Fino a Sines, il litorale è un’estensione continua di sabbia, con spiagge molto piacevoli come quelle di Pinheirinho e Galé, ad esempio. A Melides e a Santo André, a seconda dei gusti, possiamo scegliere fra le spiagge sull’oceano e le lagune: ottimi posti per andare in canoa o fare dello windsurf.



Da Figueira a Mira - Allegra, piena di vita e di animazione, Figueira da Foz è una delle principali località di villeggiatura estiva. Ha una spiaggia enorme dove si può giocare a calcio, a pallavolo e fare innumerevoli attività sportive. È molto nota per il casinò inaugurato alla fine del XIX secolo, quando l’aristocrazia ne frequentava le sale eleganti. Sia d’estate che d’inverno, ciclisti e pattinatori sono sempre presenti sulla litoranea che porta alla Spiaggia di Buarcos.



Nei dintorni di Aveiro (Al Nord di Figueira da Foz) - Nella spiaggia di Costa Nova i pittoreschi palheiros, le capanne in legno, sono dipinti a righe con colori sgargianti, un’immagine da cartolina che tutti vogliono fotografare. La Spiaggia di Barra con il suo faro centenario, il più alto del Portogallo, segna il punto d’incontro della laguna con l’oceano, alla fine di una stretta linea di terra che inizia vari chilometri più a sud.



Da Torreira a Esmoriz (al Nord, dopo Aveiro) - A nord, si trova la spiaggia di Torreira, sempre nella penisola che separa la laguna dall’oceano: un arenile senza interruzioni che si estende lungo 25 chilometri, dalla spiaggia di Sao Jacinto a quella di Furadouro. Qui, chi viene per stare in spiaggia o praticare sport acquatici, può scegliere fra l’oceano - ideale per il surf con le sue grandi onde - e le acque tranquille della laguna, ottime per la pratica della vela o del windsurf.