Spiagge della Spagna: le dieci più belle

1.Cala Comtessa - Illetes (Formentera - Isole Baleari) - La sabbia bianca e le acque cristalline hanno consentito a questo lido, situato nella parte settentrionale di Formentera, di essere annoverato tra le spiagge più belle del mondo. È un luogo privilegiato, da dove è possibile godere di spettacolari vedute su vari isolotti e persino avvistare l'isola di Ibiza. La zona di Illetes è una delle più attrezzate per la pratica di sport acquatici come vela e immersioni. Dispone di servizi di ogni tipo. L'ambiente circostante si integra in un'area naturale di interesse e la prateria di alga posidonia che si estende sui suoi fondali è iscritta nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Esiste anche un servizio di trasporti marittimi che collega la zona con il porto della Sabina e con l'isola di Espalmador.



2.La Concha (San Sebastian - Paesi Baschi) - San Sebastián si estende su una baia di sabbia bianca, tra i monti Urgull e Igeldo. Un nucleo marinaro, una zona signorile e quartieri moderni rendono questa città una delle più belle del litorale cantabrico. Un superbo lungomare, costellato da eleganti lampioni e protetto da una bella ringhiera, costeggia tutta la spiaggia della Concha sull’arenile si affaccia lo Stabilimento Termale La Perla del Océano, l’antica residenza che i reali usavano quando andavano a fare i bagni. Tenendo fisso lo sguardo verso il mare, si scorge l’antico Casinò, oggi sede del municipio della città. In questa zona, tra il mare e il fiume Urumea, si sviluppa il centro storico; oltre, in direzione del Monte Urgull, si trova il porticciolo turistico e il borgo marinaro. Sulla vetta del Urgull si erge il Castello della Mota e una raffigurazione del Sacro Cuore. Un primo sentiero conduce fino alla vetta, mentre un secondo cinge il monte e porta al frangiflutti.



3. As Catedrais (Ribadeo - Galizia) - La spiaggia di As Catedrais (Las Catedrales), dichiarata Monumento Naturale, è una delle più famose di tutta la Galizia. È nota in tutto il mondo per le sue formazioni rocciose create dall'erosione del vento e dell'acqua, che hanno creato forme bizzarre che ispirano la fantasia di chi le osserva. Quando la marea è bassa è possibile togliere le scarpe e camminare sotto grotte di grande altezza alla scoperta di archi dentro archi. Se la marea è alta è possibile fare una passeggiata in alto sulla scogliera, mantenendo sempre una distanza di sicurezza. Nei mesi di luglio, agosto e settembre vi si può accedere solo su prenotazione, come pure durante le feste di Pasqua (tra marzo e aprile). L'ingresso è gratuito.



4.Valdevaqueros (Tarifa-Andalusia) - Spiaggia enorme, pulita e dalle acque azzurre, ideale per la pratica del windsurf. Questa incontaminata spiaggia di sabbia bianca si trova a Tarifa, in uno scenario naturale di grande bellezza. È considerata il paradiso degli amanti del surf per il forte vento che vi regna sovrano.



5. Bajo Negro (Fuerteventura – Isole Canarie) - Nel nordest dell’isola di Fuerteventura, si trovano le universalmente note Grandi Spiagge di Corralejo, le più grandi di tutte le Canarie. Un luogo in cui acque turchesi accarezzano una costa coperta di sabbia di jable, un tipo di sabbia bianca formatasi naturalmente in seguito all’erosione delle conchiglie marine. Con le sue grandi proprietà esfolianti per la pelle, il jable trasforma queste spiagge in un’autentica spa naturale con vedute sulle isole di Lobos e Lanzarote. La spiaggia di Bajo Negro è di carattere familiare e dispone di completa gamma di attrezzature come sdrai e ombrelloni.



6.Cala Bassa (Ibiza – Isole Baleari) - Bella spiaggia, di facile accesso e ben segnalata, che si trova a circa nove chilometri da Sant Antoni de Portmany, sull'isola di Ibiza. Circondata da scogliere e pini, offre una grande quantità di servizi: noleggio di lettini, ombrelloni, imbarcazioni nautiche, come pure la possibilità di fare immersioni e di ormeggiare barche.



7. Rodas (Isole Cies – Galizia) - Questa spiaggia nella provincia di Pontevedra, immersa in un ambiente invidiabile, è una delle più belle della Spagna. Non a caso è stata scelta dal quotidiano britannico "The Guardian" come la migliore spiaggia del mondo. È l'arenile più grande e più rinomato delle isole Cíes (già conosciute dai romani come le "isole degli dei"). Nella parte posteriore si trova un bel lago d'acqua salata che configura un paesaggio impressionante di fronte al quale è possibile vedere la "ría" di Vigo. Qui approdano le imbarcazioni provenienti da Vigo. Sulla spiaggia è possibile trovare anche ristoranti e un campeggio.La sabbia è bianca e fine, le acque sono cristalline e color verde smeraldo. A fianco si estendono zone di dune naturali.



8.Los Enebrales (Huelva – Andalusia) - Prima di arrivare a Punta Umbría, si trova questa lunga spiaggia tipica del litorale di Huelva. Zona con vegetazione varia. Si può camminare sul sentiero (Oasi Naturale di Los Enebrales) dalla spiaggia della Mata Negra o prima di arrivare a Punta Umbría. Come la maggior parte delle spiagge della zona, è un ottimo luogo per fare lunghe passeggiate



9.Cala Montgó (Costa Brava – Catalogna) - Spiaggia protetta dal vento con acque trasparenti e fina sabbia. Nelle sue acque si possono fare immersioni subacquee alla scoperta di meravigliosi tesori come le Grotte di Kim, a circa 12 metri di profondità, e il vascello del Marmoler, a ben 42 metri sotto il livello del mare.



10.Cala de Mónsul (Almería – Andalusia) - Insieme a quella dei Genoveses è una delle spiagge del Parco Naturale di Cabo de Gata che attrae la maggior quantità di persone. L'arenile è di sabbia scura e fina. È facilmente accessibile a piedi, in automobile o in bicicletta. Al centro della spiaggia c'è una roccia enorme la cui ombra offre ristoro quando il sole scalda. Le acque trasparenti sono ideali per fare immersioni.