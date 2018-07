Spagna da scoprire: sei spiagge per tre mari

Praia das Rodas - Si chiamano Cies e sono tre magnifiche isole al largo della costa nord ovest della Spagna, a breve distanza dalla città di Vigo: Monteagudo, Illa do Faro, Isola Sud, che fanno parte del parco Nazionale delle Isole Atlantiche della Galizia. La Praia das Rodas nell'isola di Monteagudo è considerata da molti giornali e guide internazionali tra le più belle del mondo, per la sabbia candida e soffice e per il mare cristallino, circondato da un magnifico panorama.



Bolonia - Questa incontaminata spiaggia di sabbia bianca si trova a Tarifa in Andalusia, in uno scenario naturale di grande bellezza ed è forse la spiaggia più meridionale del continente europeo. È considerata il paradiso degli amanti del surf per il forte vento quasi costante. Inoltre, quasi a ridosso della spiaggia si trova il Complesso Archeologico di Baelo Claudia, una città-fattoria romana che sorprende per l'eccellente stato di conservazione. In una parte del lido è possibile praticare il naturismo.



Cuè – Si trova nelle Asturie quindi nel nord della Spagna: una spiaggia accogliente, particolarmente accessibile e sicura. Le acque cristalline e molto tranquille ne fanno il luogo ideale per trascorrere una giornata al mare con i bambini. Inoltre si trova lungo un viale commerciale pieno di bar e ristoranti facilmente accessibile in automobile.



As Catedrais - La spiaggia di As Catedrais (Las Catedrales), dichiarata Monumento Naturale, è una delle più famose di tutta la Galizia. È nota in tutto il mondo per le sue formazioni rocciose create dall'erosione del vento e dell'acqua, che hanno creato forme bizzarre che ispirano la fantasia di chi le osserva. Quando la marea è bassa è possibile togliere le scarpe e camminare sotto grotte di grande altezza alla scoperta di archi dentro archi. Nei mesi di luglio, agosto e settembre vi si può accedere solo su prenotazione, come pure durante le feste di Pasqua (tra marzo e aprile).



La Concha - Questa spiaggia situata tra il porto peschereccio di San Sebastián e il Pico del Loro, è una delle più famose, fotografate ed eleganti dei Paesi Baschi. È possibile praticare sport come surf, windsurf, canottaggio e beach soccer, mentre per i più piccoli sono state predisposte delle piattaforme in mare con piccole attrazioni acquatiche. Il gradevole e rinomato lungomare è sempre molto frequentato, come pure la pista ciclabile che si estende parallelamente.



Las Canteras - È una delle spiagge urbane più importanti delle isole Canarie, con temperature generalmente gradevoli durante tutto l'anno. Questa chilometrica spiaggia possiede una barriera naturale di scogli a circa 200 metri dalla riva a protezione dalle maree ed è predisposta per la pratica di sport acquatici diversi. Possiede anche un ampio lungomare dotato di tutti i servizi, con locali all'aperto e caffetterie in riva al mare.



Per maggiori informazioni: www.spain.info