Spagna: alla scoperta del mondo sommerso

La Spagna offre una seria preparazione a questo sport qualunque sia il livello raggiunto. Ci si iscrive in uno dei 20 centri mautici a quello che viene significativamente chiamato battesimo e in poche ore si riceve una breve lezione di teoria per poi fare una prima immersione abbastanza facile. Per chi desidera qualcosa di più esiste un'ampia offerta di corsi, di diversi gradi di difficoltà e durata, che si possono richiedere presso gli stessi centri nautici.



Riserve marine, eden subacquei - Sono molti i posti interessanti dove fare immersioni e alcuni sono luoghi di straordinaria bellezza. È il caso, ad esempio, dello spazio naturalistico del Capo di Creus e delle Isole Medes, sul tratto di Costa Brava in provincia di Girona, nel mar Mediterraneo. Anche in Catalogna, e più esattamente in provincia di Barcellona, ci si può immergere nelle acque pulite e trasparenti della Costa Barcelona presso il centro nautico de Vilanova i la Geltrú. Merita una visita anche il centro del Mar Meno in Murcia e ci si può avventurare nelle profondità di Capo di Palos, una delle riserve marine della Spagna. In Andalusia sta ottenendo grande successo il centro nautico Bahía de Cádiz Dos Mares.



Praterie sottomarine - Nelle isole Baleari da non perdere le praterie di Posidonia che si estendono sotto le acque di Ibiza, dove si trova il centro nautico di Sant Antoni y Sant Josep. L'isola di Minorca, dichiarata Riserva della Biosfera, è un'altra grande destinazione grazie alla presenza di zone come l'isola dell'Aire e il parco naturale di s'Albufera d'Es Grau. Mentre sull'isola di Maiorca si può usufruire dei centri nautici di Alcúdia - Mallorca e di Llucmajor. Ma anche sull'Atlantico, in Galizia, si possono fare immersioni molto interessanti nelle Rías Altas e Baixas, presso i centri di Ribadeo e Rías Baixas. Insomma un mondo sottomarino, ricco di mistero, di forme, colori, sagome e creature affascinanti, soprattutto accessibile a tutti in sicurezza.



Per maggiori informazioni : www.spain.info