Slovenia: sole, mare, relax e cucina super

La bella stagione fa sbocciare Portorose in tutto il suo mediterraneo splendore con giardini pieni di rose, fiore simbolo della città, la cui essenza rende ancora più piacevoli alcuni trattamenti studiati ad hoc per illuminare la pelle e tonificarla. Con il calore, che consente i primi bagni, ci si può inoltre ritemprare tra qualche nuotata in mare e tonificanti sessioni di idromassaggio e talassoterapia all'aperto. A Portorose, sono diversi gli hotel che al loro interno offrono trattamenti termali e beauty farm e numerose sono le offerte ed i pacchetti per il periodo estivo.



Gita romantica a Pirano - Cittadina in classico stile mediterraneo, con le sue mura, i palazzi veneti, le sue 8 chiese e le gallerie, Pirano è interamente sotto tutela e costituisce uno dei più preziosi richiami turistici della Slovenia e dell'intera regione. Con il suo fascino senza tempo e gli ottimi ristoranti in cui gustare il pesce fresco dell'Adriatico, rimane nel cuore dei turisti che ogni anno decidono di visitarla. Pirano è anche la città natale del grande compositore e violinista Giuseppe Tartini. Da non perdere, la Cattedrale di San Giorgio, il museo della marineria, l'acquario, Piazza Primo maggio e Piazza degli ebrei.



Il Parco Naturale delle Saline - Poco lontano dal centro turistico di Portorose, si sono conservate intatte le Saline di Sicciole, ultime delle numerose saline tradizionali del Mare Adriatico, dove il sale ancora oggi viene raccolto con le mani (unico caso nel Mediterraneo), come 700 anni fa. Il sale di Sicciole è conosciuto per l'alto tasso di sostanze minerali e per la purezza ed il colore bianco neve, che lo resero importante già al tempo della Repubblica di Venezia. Qui, nei secoli si sono formate inoltre le condizioni ideali per la sopravvivenza di alcune specie vegetali e animali, in particolare numerosi uccelli nidificatori e piante alofite (amanti del sale). Per la particolare eredità naturale e culturale, questi luoghi sono stati proclamati Parco naturale, monumento etnografico e zona umida tutelata dalla Convenzione Internazionale di Ramsar, inclusa nella rete ecologica Natura 2000 dell'Unione Europea. I visitatori del parco possono godere appieno il profumo del sale e vivere l'esperienza della natura, a piedi o in canoa, o sperimentare il birdwatching accompagnati dalle guide naturalistiche. I più curiosi possono cimentarsi nella raccolta del sale con i tradizionali attrezzi di legno sotto la guida di esperti.



La SPA Lepa Vida – Un gioiello di benessere ecosostenibile ubicato proprio nel cuore delle celeberrime saline. Questo luogo regala una sensazione di sospensione del tempo e dello spazio che allontana dalla routine quotidiana. Per chi desidera semplicemente godere degli effetti benefici dell'aria purificata dal sale, una passeggiata lungo il reticolo disegnato nei secoli dai salinai sarà un'occasione d'oro per farsi del bene, ammirando un raro esempio di perfetta integrazione tra uomo e natura.



Per informazioni: www.portoroz.si



