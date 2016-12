Riviera Romagnola: 11° comandamento, divertirsi

06:00 - Difficile annoiarsi negli parchi di divertimento che fanno parte del Distretto Riviera dei Parchi dell’Emilia Romagna. Mirabilandia, Italia in Miniatura, Fiabilandia, Oltremare, Aquafan, Acquario di Cattolica, Safari Park Ravenna, Casa delle Farfalle di Milano Marittima, Parco delle Saline di Cervia, Atlantica Park di Cesenatico e Ruota Panoramica di Rimini: ce n’è davvero per tutti i gusti! Ecco un elenco di questi fantastici parchi e delle imperdibili offerte di quest’estate.

Mirabilandia, il parco da record – Nel parco tematico di Mirabilandia, a Ravenna, sono presenti roller coaster da record, attrazioni uniche e spettacoli per tutti i gusti e le età. Tra le novità 2015, un nuovo stunt show spettacolare e adrenalinico, in cui temerari piloti sfideranno ogni giorno il giro della morte più alto del mondo. A Dinoland, poi, si potranno rivivere le emozioni ed il brivido del film Jurassic World, per immergersi in un mondo di dinosauri. In estate apre anche Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia: una spiaggia da sogno, con sabbia candida, una laguna cristallina, acquascivoli, spazi verdi, bar, ristoranti e negozi (www.mirabilandia.it).



Acquario di Cattolica, il più grande dell'Adriatico - Si possono osservare più di 3.000 esemplari di 400 specie diverse fra squali, pinguini, lontre, razze, meduse e numerosi altri animali d’acqua dolce e terrestri. Si può anche provare l’emozione di guardare da vicino i cuccioli di squalo martello, squalo bamboo e anche i coloratissimi pesci pagliaccio, nelle loro aree nursery. È l’unico Acquario italiano ad ospitare le lontre asiatiche, oltre a magnifici esemplari di caimano nano di Cuvier e di piranha erbivori. Si possono perfino accarezzare i trigoni viola, parenti delle razze, ospiti nella grande vasca tattile. www.acquariodicattolica.it



Olremare, a Riccione - Taras, il cucciolo di tursiope nato nella Laguna dei Delfini più grande e bella d’Europa, sarà l’indiscusso protagonista del Parco Oltremare. Con l’iniziativa Laguna aperta, tutti i giorni i biologi della struttura aiuteranno il pubblico ad avvicinarsi ai delfini tanto da accarezzarli, in un incontro ricco di gioco ed emozioni. Novità 2015 sarà poi il Giardino delle Farfalle, nel quale si potrà passeggiare fra tante farfalle che volano libere intorno ai visitatori, in spettacolari orbite colorate. (www.oltremare.org).



Italia in miniatura, Rimini – A Italia in Miniatura si naviga il Canal Grande in gondola fino a Piazza San Marco, in una Venezia grande un quinto dell’originale, ci si improvvisa scienziati nel Luna Park della Scienza e si viaggia a mezz’aria sulla Monorotaia. Ce n’è per tutti i gusti: Cannonacqua è l’ideale per battaglie d'acqua all'ultima goccia mentre Canoe propone discese da brivido sulle rapide. Sling Shot invece è per i più temerari che vogliono sfidare altezza e velocità in picchiata. Imperdibile il Pappamondo: un’intera area dedicata al mondo dei pappagalli con decine di esemplari da ammirare e una Pappanursery per osservare lo sviluppo dei piccoli. Da provare poi il Cinemagia 7D e l’area Super Raicing, per corse da urlo (www.italiainminiatura.com).



Fiabilandia, Rimini – A Fiabilandia fantasia ed immaginazione si fondono per regalare una giornata davvero speciale. Fra le attrazioni del Parco c’è Space Mouse, un moderno ottovolante per i più temerari, dotato di vetture che ruotano lungo un percorso mozzafiato; Castoria, per un’avventura sui tronchi galleggianti; il Borgomagico - Il villaggio del Babau, dedicato al divertimento dei più piccoli; Capitan Nemo Adventure con la battaglia degli spruzzi; l’avventuroso Gran Canyon, il Cinema 4D e tanto altro. (www.fiabilandia.net).



Safari Ravenna - Il giardino zoologico Safari Ravenna, tra i più avanzati d’Europa a livello di tecnologia ambientale, ospita più di 500 animali di specie diverse, che vivono in totale libertà. Nella zona Safari - percorribile con un autoveicolo proprio, pullman, trenino o macchinina elettrica - è possibile osservare da vicino leoni, tigri, elefanti, zebre, giraffe, ippopotami, bisonti e tanti altri animali selvatici in libertà. Nell'Area Pedonale invece si può camminare tra gli animali autoctoni più comuni (mucche, pecore, capre, pony o cavalli) ma anche tra esemplari rari come Tartarughe Leopardo dell’Etiopia e capre tibetane, con la possibilità di guardare da vicino e interagire anche con babbuini e lemuri. (www.safariravenna.it).



Aquafan, Riccione – L’ Aquafan (apertura 1 giugno) è il parco acquatico più famoso in Europa, grazie ai suoi spettacolari giochi d'acqua ed agli innumerevoli eventi ed iniziative. Di giorno il divertimento è assicurato con i fantastici scivoli, lunghi in tutto oltre 3 km: dal Kamikaze all’Extreme River, dal Surfin’hill al Twist e ai Tobogas, fino allo StrizzaCool, che permette discese adrenaliniche su un gommone. Aquafan offre anche aree super attrezzate per i più piccoli, nelle tre zone: Focus Junior Beach, la Piscina dell'Elefante e l'Antarctic Baby Beach. E poi zone relax, negozi, ristoranti, punti food e servizi di ogni tipo. La sua attività notturna è caratterizzata da importanti eventi e dallo Schiuma Party più grande del mondo( www.aquafan.it ).



