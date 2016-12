Paros: l'isola verde nel cuore delle Cicladi

Anche se non è famosa come Kos o come le vicine Santorini e Mykons, Paros offre ai turisti un'atmosfera suggestiva e gli ingredienti giusti per un soggiorno indimenticabile. I vicoli stretti, le casette bianche a forma cubica, i fiori ai balconi e le taverne dove si può gustare il famoso vino sia bianco che rosso fanno di Paros una perla del Mar Egeo. Parikia, il grazioso capoluogo, è situato in una delle due baie dell'isola, nell'altra, invece, c'è Naoussa: un villaggio pittoresco dal cui porto, le tipiche barche dei pescatori portano i turisti alla scoperta delle sue spiagge più esclusive.



Le spiagge di Paros sono dei veri paradisi: selvagge e naturali, oppure completamente organizzate, soddisfano i bisogni di ogni tipo di visitatore. Tra le spiagge migliori segnaliamo Livadia, la spiaggia più vicina a Parikia; si trova a 700 metri dal porto ed è divisa in una parte dotata di ogni confort e un'altra piu selvaggia, circondata da alberi e natura lussureggiante a ridosso del mare. Le due spiagge di Marchello e Krios, anche loro nella baia di Parikia, sono adiacenti al capoluogo dell'isola e risplendono di acque cristalline e lunghe distese di sabbia dorata.



A sud di Parikia sorgono Golden Beach e Nuova Golden Beach, considerate due tra le spiagge migliori dell'isola: la prima è una distesa di sabbia dorata di 700 metri; la seconda, invece, è conosciuta perchè ogni estate ospita la Coppa Mondiale dei Professionisti di windsurf. L'isola, infatti, è nota anche come destinazione ideale per gli appassionati di questo sport e anche per gli amanti del kitesurf: Il Meltemi (in greco Etesias), simile per certi aspetti al nostro Maestrale, è un vento secco e fresco che offre condizioni ideali agli appassionati di tavola a vela. Altri lidi del'isola in cui si praticano queste discipline sono Chrissi Akti e Agia Maria.

Dopo una giornata in spiaggia e al mare, merita una visita anche il suggestivo borgo marinaro di Naoussa, secondo centro per importanza di tutta l'isola. Oltre ad essere circondata da spiagge molto belle, il villaggio si trasforma al tramonto nel luogo ideale in cui prendere un aperitivo e frae festa con gli amici nei tanti localini nei pressi del porticciolo, immersi in una atmosfera cosmopolita e raffinata.



Paros non è solo vita da spiaggia: come quasi tutta la Grecia, anche qui è possibile andare alla scoperta di ricche testimonianze storiche e artistiche. Da non perdere sono il Kastro, costruito nel XIII secolo dai veneziani, al cui interno si trovano le rovine del tempio di Atena e le rovine dei santuari di Afrodite, Zeus e Eileithyia che si trovano sulla cima del monte del Profeta Elia. Degno di nota è il Museo Archeologico, che conserva importanti reperti della prima metà dell'età del bronzo, oltre a quelli del periodo classico e romano. Da non perdere, infine, una gita alla vicina isola di Antiparos, considerata la sorella minore di Paros: le sue spiagge di sabbia dorata sono la meta ideale per chi desidera fare una vacanza a tutto relax.



Anche se l'isola non dispone di un aeroporto, è possibile raggiungere Paros atterrando ad Atene e proseguendo il viaggio verso la meta finale in aliscafo dal porto del Pireo. Per chi arriva da altre isole vicine, Paros ha collegamenti anche con il porto di Rafina, Tinos, Mykonos, Naxos, Santorini, Ios e Syro.



Per tutte le informazioni www.visitgreece.gr

Per conoscere le previsioni in tempo reale, www.meteo.it