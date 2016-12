Palermo, un mare di street food

Il fatto che Palermo abbia sviluppato una tradizione e una ricchezza di sapori fuori del comune ha precise ragioni storiche. La città è stata per secoli crocevia di civiltà e di popoli: si sono susseguiti Fenici, Greci, Bizantini, Arabi e Normanni; in tempi più recenti Francesi e Spagnoli. Ogni popolo, insieme a un’influenza di cui si trovano le tracce in campo architettonico e culturale, ha lasciato un segno anche nella cucina e nella tradizione del cibo. I prodotti e le abitudini introdotte dagli stranieri hanno generato così una ricchissima varietà di sapori che, tra le classi sociali più basse, ha generato dei veri capolavori di gusto fatti di cibi poveri, a base di verdura fritta, frattaglie, farine. Una delle caratteristiche che accomuna le diverse varietà di cibo “da passeggio” è che trae origine dalla necessità di creare delle vivande adatte ad essere conservate e portate con sé in occasione degli spostamenti, come accadeva ai mercanti o semplicemente a chi doveva lavorare a una certa distanza da casa propria.



I luoghi di elezione per scoprire questi sapori sono gli antichi mercati cittadini, come Il Mercato del Capo (via Carini e Beati Paoli, via di S. Agostino e via Cappuccinelle) e Ballarò (da Piazza Casa Professa ai bastioni di corso Tukory verso Porta Sant'Agata), di origine araba, o La Vuccirìa (Piazza Caracciolo e dintorni), raffigurato dal pittore Renato Guttuso in una tela del 1974, opera simbolo della stessa Palermo. Basta camminare tra i banchi per immergersi in un mondo di colori e di profumi, e scegliere tra tante golosità. Ecco allora le arancine di riso e ragù di carne (a proposito, nel Palermitano si parla rigorosamente di arancine al femminile, mentre gli arancini appartengono alla tradizione del Catanese: tra i due ci sono anche differenze nella ricetta e nella forma esteriore), melanzane, zucchine e fiori di zucca fritti, o ancora milza fritta o panelle e crocché. Le panelle sono frittelle di farina di ceci che si consumano nelle mafalde, tipiche forme di pane coperto di semi di sesamo, o insieme ai crocché, piccole polpette fatte con un impasto di patate. Da non perdere è anche lo sfincione, una focaccia arricchita con cipolle, acciughe, pomodoro, origano e caciocavallo. Ma la festa di sapore non finisce qui: ci sono i babbaluci, piccole lumache che si mangiano cotte al vapore e insaporite con aglio e prezzemolo; il pane con la milza, un composto di frattaglie di vitello fritte con cui si imbottisce il pane con il sesamo, oppure il polpo bollito e servito con il limone, una straordinaria varietà di formaggi. Anche i dolci hanno una loro tradizione “di strada” : i celeri cannoli, le cassatine e le granite sono la golosa conclusione che aspetta chi ancora non è sazio. Chi volesse fare un tour guidato tra le migliori friggitorie, focaccerie, bar e bancarelle, alla scoperta dei sapori della città può prenotare un itinerario su misura in compagnia di un esperto rivolgendosi a Palermo Street Food.



Se dopo tanti buoni sapori abbiamo voglia di goderci ancora un po' di mare, le spiagge vicine alla città sono pronte ad accoglierci e ad offrire ancora sole e temperature estive, ad esempio a Mondello, Isola delle Femmine, Capo Zafferano, Santa Flavia.