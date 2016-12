Non solo Vip: in Sardegna con tutta la famiglia

Chi viaggia con i bimbi lo sa, l’organizzazione di tempi e spazi è tutto. Per questo vale la pena di affidarsi a Tour Operator specializzati che possono proporre un ampio, e mirato, ventaglio di scelte tagliate su misura per le famiglie. Wonderful Sardinia, specialista delle vacanze in Sardegna, ha ad esempio pensato ad accorgimenti e idee speciali per agevolare il soggiorno in versione family, e permettere di godere il tempo del riposo al meglio a tutti!



Spazio ai più piccoli - Il primo step è scegliere una struttura pensata per ospitare anche i più piccoli, e Wonderful Sardinia ha selezionato resort e alberghi di alto livello (tutti a 4 e 5 stelle) dove i bambini sono coccolati e possono trovare servizi e spiagge pensate appositamente per loro. Ecco allora che la giornata è piena di divertimenti: dal mini club alle piscine che offrono corsi di nuoto, dai giochi con animazione con professionisti in spiaggia alle gare sportive per mettere alla prova le proprie abilità. E al momento del pasto i capricci scompaiono grazie agli speciali menu bimbi! Ai neonati gli hotel per famiglie che fanno parte di Wonderful Sardinia offrono comfort e serenità grazie alla biberoneria: una sorta di happy hour che funziona 24 ore su 24 con scalda biberon e sterilizzatori, e il servizio di baby sitter.



Un occhio di riguardo per i single - Perché il tempo di vacanza sia davvero tale per tutti le facilities pensate per gli adulti sono una vera benedizione, e Wonderful Sardinia propone servizi di assistenza anche per i genitori single. Le proposte di soggiorno spaziano in tutte le province della Sardegna, per accontentare chi preferisce la mondanità della costa settentrionale e chi cerca la quiete e le atmosfere naturali del Sud, i piccoli ne saranno in ogni caso entusiasti! Tra escursioni, giochi e lunghi bagni in uno dei mari più trasparenti dell’intero Mediterraneo, la vacanza diventa davvero meravigliosa.