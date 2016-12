La Movida Croata si sviluppa lungo tutta la costa, a partire dall’Istria fino ad arrivare in Dalmazia e ancor più giù in Montenegro, ma vive la sua massima espressione sull’isola di Pag e in particolare sulla spiaggia di Zrce. Con i suoi beach bar, le megadiscoteche aperte tutta estate 24 ore al giorno tutti i giorni della settimana, il party boat (discoteca galleggiante e itinerante), i più seguiti festival di musica techno e il gotha dei dj internazionali, Zrce costituisce la risposta croata ad Ibiza & C., solo che qui si spende la metà della metà.



Una striscia di terra di 60 chilometri - L'isola di Pag si trova a 180 km da Trieste ed è collegata alla terraferma da una linea di traghetto da Prizna e da un Ponte al litorale che conduce alla città di Zara. Situata di fronte alla costa della Dalmazia nord occidentale si estende per circa 60km e presenta una costa molto articolata ricca di baie e con un retroterra verde e collinoso. E' posta a sud dell'isola di Rab, ed è l'isola degli uliveti, delle saline e dei pizzi. Deriva il suo nome dal latino "pagus" - villaggio - anticamente era un villaggio di pescatori. Singolare e impressionante il contrasto che caratterizza il territorio dell'isola, quasi completamente brulla e lunare verso la terraferma, verde e lussureggiante di vegetazione mediterranea dalla parte opposta.



Un mare di discoteche - La musica è di certo il motore del divertimento ma la lunga spiaggia di ghiaia, l’incantevole mare blu e i molteplici intrattenimenti proposti costituiscono una valida risorsa per i momenti in cui le orecchie iniziano a fischiare e le gambe a cedere. Novalja, cittadina da sempre associata alla spiaggia di Zrce, è la meta più richiesta dai giovani, sia per la vicinanza con la zona delle discoteche (che dista 3 km), sia per i locali che animano la prima parte delle serate e non ultimo per l’ottimo servizio shuttle che permette ai ragazzi di muoversi liberamente senza bisogno di mezzo privato.



Ma ci si può anche rilassare - Qualora in possesso di un’auto potrebbe essere consigliabile optare per un appartamento in una delle numerose località presenti sull’isola, dai piccoli paesi di pescatori fino ad arrivare al “capoluogo” dell’isola, Pag. Bel mare e tranquillità garantiti, seppur a pochi chilometri dalla bolgia, ma soprattutto prezzi decisamente contenuti rispetto alla modaiola Novalja.



