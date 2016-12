Marche: spiagge e mare per tutti i gusti

Le Marche offrono ben 180 chilometri di costa, 26 località balneari che si affacciano sul mare Adriatico caratterizzate da bellissime spiagge, pittoresche baie, 9 porti turistici e 17 bandiere blu che certificano la qualità delle acque e dei servizi. La varietà del paesaggio permette a chi decide di concedersi una vacanza sul mare non solo di scegliere tra diverse tipologie di spiagge ma anche di visitare le bellezze naturali dell’entroterra che propone numerosi itinerari nei Paesi Alti o nei centri urbani alla scoperta del ricco patrimonio storico culturale.



La bella Riviera delle colline a nord - La costa settentrionale, la cosiddetta Riviera delle colline, è caratterizzata da promontori, insenature e calette che danno vita ad un paesaggio dal grande impatto visivo. Le spiagge sono soffici e bianche, in particolare quella lunga di Gabicce Mare. Da qui, parte una suggestiva strada ricca di scorci e panorami mozzafiato nel cuore del Parco Regionale del Monte San Bartolo, che si snoda per circa 20 km fino a raggiungere altri incantevoli lidi, come Pesaro e lambendo pittoreschi paesi di pescatori, quali Casteldimezzo, Fiorenzuola di Focara e Santa Marina Alta.Quindi Fano, con le sue spiagge di Lido e Sassonia. Da non dimenticare il rinomato centro balneare di Marotta, dove è ancora vivo l'attaccamento alle tradizioni del passato marinaro, e lo storico borgo collinare di Mondolfo.



La Riviera del Conero - Senigallia è una città dalle antiche origini e famosa per la sua spiaggia di velluto: 12 km di sabbia candida e fina, meta ideale per il turismo balneare, anche grazie alle numerose strutture ricettive, agli stabilimenti balneari attrezzati e ai rinomati ristoranti. Ancona, città dalle forti tradizioni marinare, situata in uno dei tratti più belli del litorale Adriatico, la Riviera del Conero,che ha sede nell’omonimo parco regionale, con il suo alternarsi di baie, ripide pareti rocciose e spiagge riparate. Da non perdere la spiaggia delle Due Sorelle, così chiamata per due grandi speroni rocciosi che si ergono maestosi dalle acque. La particolare collocazione geografica del territorio permette inoltre di assistere ad uno spettacolo unico e incredibile: è possibile infatti godersi sia l’alba sia il tramonto nel mare. Il verde promontorio del Monte Conero, che si specchia sul mare offre uno spettacolo di rara suggestione.



L'autenticità del mondo marinaro - A seguire, si passa nella costa maceratese con Porto Recanati, meglio conosciuta come salotto della riviera, e non lontana ecco Civitanova Marche, con una lunga spiaggia sabbiosa a nord, sassosa a sud. Il centro costiero offre la possibilità di praticare differenti sport, di frequentare locali alla moda e di dedicarsi allo shopping nei numerosi outlet, presenti nell’area, delle prestigiose griffe del made in Italy.. Incantevole Porto Sant’Elpidio, un antico borgo marinaro, attrezzata stazione balneare, dove inizia la cosiddetta Verde riviera picena, fatta di spiagge di sabbia e ghiaia lambite da un mare trasparente, circondate da verdi colline. In questa riviera si incontrano ancora autentici borghi pescherecci e centri balneari come Porto San Giorgio e Lido di Fermo fino ad arrivare a Pedaso. Proseguendo ancora verso sud si giunge all’ultima parte del litorale marchigiano, nella rinomata Riviera delle Palme, tra Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto, nota per l’ampiezza delle spiagge, il verde delle palme (circa 7.000) ed i vecchi borghi medievali ancora abitati, veri e propri terrazze naturali sul mare, è la meta prediletta per un turismo familiare, grazie alla bellezza della pineta, alla morbida sabbia, alla tranquillità dell’ambiente.



Tanti approdi e bandiere blu - Oltre alle spiagge, le Marche vantano 9 porti turistici, di cui 5 hanno ottenuto la Bandiera blu degli approdi. La nautica da diporto, infatti, sta conquistando un numero crescente di appassionati e le Marche sono in grado di offrire servizi sempre più al passo con il gradimento crescente di questo segmento turistico. Questi i porti turistici: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Numana, Civitanova Marche, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto, per una capacità complessiva di circa 5.000 posti barca. Nella regione che si affaccia sul mare Adriatico, non potevano mancare feste, manifestazioni e musei dedicati al mare, all’acqua e al pesce.



Per maggiori informazioni: www.turismo.marche.it