Luoghi panoramici: gli strepitosi tramonti delle isole Baleari

Dalle calette alle spiagge fino alle montagne, sono numerosi i punti strategici delle Isole Baleari in cui poter salutare e ammirare il sole. Ecco qualche suggerimento per non perdersi i migliori scorci e poter ammirare i più magici tramonti spagnoli.



MAIORCA - Cap de Formentor - Stretta penisola di circa 12 km di lunghezza e 3 di larghezza, è uno dei più grandi monumenti naturali di Maiorca e si trova all’estremo nord dell’isola, nel comune di Pollença. Lungo la strada si possono infatti ammirare incredibili paesaggi e il Faro di Formentor offre una delle più belle vedute panoramiche dell’isola: qui il mare si incontra con la montagna e i colori del tramonto regalano ai visitatori uno spettacolo unico e incantevole, incorniciato da rami di pino e querce che sfiorano l’acqua cristallina.

Banyalbufar – Banyabufar (che in arabo significa “costruito vicino al mare”) il tramonto ha un sapore speciale. Piccolo paese che fa parte della Sierra de Tramontana, tra i comuni di Estellencs, Esporles e Valldemossa, è famoso specialmente per le sue marjades, terrazze utilizzate in passato per coltivare l’uva che sorgono lungo i fianchi delle montagne e si affacciano direttamente sul mare.



MINORCA - Puerto de Ciudadella – E’ uno dei luoghi più consigliati come puesta del sol. Qui è possibile gustare un aperitivo in uno dei numerosi piccoli locali che costellano la passeggiata lungomare vicino al porto e ai piedi delle antiche mura. I colori della città, delle sue case e della magnifica cattedrale gotica di Santa Maria di Ciutadella si trasformano al tramontare del sole.

Cap de Cavalleria – Situato nel punto più a nord dell’isola – è la meta ideale per i viaggiatori romantici alla ricerca di un luogo intimo dove godersi il tramonto in tutta tranquillità. Nelle ore più tarde del pomeriggio è uno spettacolo poter ammirare il sole color arancio nascondersi dietro l’azzurro del mare. Il luogo perfetto per qualche scatto al meraviglioso paesaggio.



IBIZA - Playa Benirras – E’ una baia protetta nella quale si possono apprezzare incredibili tramonti in un’atmosfera davvero suggestiva: il calar del sole viene atteso al ritmo concitato dei tamburi suonati dagli hippies in un rito del tutto spettacolare. Osservare dal vivo questa usanza è per tutti i visitatori un’esperienza davvero unica che sarà difficile dimenticare.

Punta Galera – E’ una perla naturale ancora poco conosciuta, è una delle calette più caratteristiche e meno frequentate di Ibiza. A differenza delle tipiche spiagge di sabbia bianca del resto dell’isola, qui i visitatori possono trovare ampie rocce piatte disposte l’una sopra l’altra che la rendono uno dei paesaggi più curiosi di Ibiza. Le sue acque sono incredibilmente cristalline e l’ambiente è tra i più rilassanti dell’sola.



FORMENTERA - Cala Saona – Da questa magnifica baia si possono vedere i migliori tramonti della Isla Blanca. Si tratta di una spiaggia situata in una baia protetta dai venti ed è una delle poche ad essere orientate ad est. Uno dei più grandi privilegi di Cala Saona è di essere – insieme ad Illetes – l’unica spiaggia di sabbia dal quale osservare il tramonto.

Cap de Barbaria – Dal faro di Cap de Barbaria si può apprezzare uno dei luoghi più pittoreschi e attrattivi di Formentera. Basta sedersi su una delle rocce che caratterizzano il paesaggio e lasciarsi travolgere dall’incantesimo dei colori di questo luogo magico.



