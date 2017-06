Liguria: vacanze al top con 27 Bandiere Blu

L’eccellenza si riflette anche nell’offerta di spiagge ideali per ogni esigenza: famiglie, patiti dello sport, fanatici della movida o amanti del relax più totale e perfino gli animali domestici, qui tutti potranno trovare il loro mare ideale.



Destinazione per famiglie - La Liguria è la destinazione per famiglie per eccellenza, con i suoi stabilimenti perfettamente attrezzati con ombrelloni, lettini e molti servizi, per godersi una giornata di mare senza pensieri. Loano, Pietra Ligure, Sanremo, San Lorenzo al Mare, Finale, Sestri Levante, Levanto sono solo alcune delle tante località che offrono spiagge perfette per le famiglie. Diano Marina è famosa per l’ampiezza del suo arenile: mentre i genitori si rilassano, i bambini saranno intrattenuti da un servizio di baby sitting e potranno divertirsi nelle aree gioco, fare una partita a beach volley o sguazzare in piscina, dove vengono organizzati anche corsi di nuoto e acquagym.



Alassio child friendly - I più piccoli poi ameranno soprattutto Alassio, per la sua lunga spiaggia di sabbia fine e... la gara di castelli di sabbia! E siccome anche il palato vuole la sua parte, cosa c’è di meglio del passare una splendida giornata in spiaggia in famiglia e pranzare con delle gustose trenette al pesto? In questo caso Cavi di Lavagna (GE), nel Tigullio, noto per l’ottimo pesto, è la destinazione perfetta, con spiagge che alternano ciottoli e sabbia.



Sport acquatici - Chi ama il surf non può perdersi il golfo di Levanto, famoso per le sue altissime onde sollevate dai venti di Libeccio e di Maestrale. L’Isola di Bergeggi (SV), che fa parte della splendida Riserva Naturale Regionale di Bergeggi, è il luogo ideale per le immersioni, con le sue acque trasparenti e la fauna sottomarina. Qui inoltre sono anche presenti le sue stalattiti e stalagmiti. I sub potranno vivere un’altra imperdibile esperienza: contemplare il Cristo degli Abissi, che si trova in profondità nella baia di San Fruttuoso di Camogli, meravigliosa caletta dalle acque di un turchese abbagliante. Anche gli amanti della vela e della canoa troveranno in Liguria il posto perfetto.



Per gli amanti della tintarella - Per voi andare in spiaggia vuol dire sdraiarsi al sole, la caletta di Punta Crena a Varigotti (SV) è l'ideale. Piccola baia di sabbia bianca nascosta tra la macchia mediterranea e raggiungibile tramite un sentiero nascosto nella roccia, è una vera e propria oasi di pace e tranquillità. Anche Cala del Pozzale, sulla bellissima Isola di Palmaria a Porto Venere, nel Golfo dei Poeti è un vero paradiso, con la sua spiaggia ciottolosa immersa nella natura è il luogo ideale per rilassanti giornate al mare. La spiaggia di Fegina, a Monterosso, è l’unica spiaggia di sabbia delle Cinque Terre, in posizione scenografica e proprio davanti al caratteristico borgo che merita una visita.



Ritrovi di tendenza - La Liguria vi sorprenderà con i suoi locali esclusivi e loungebar per indimenticabili aperitivi in riva al mare e le tantissime discoteche, come la Golden Beach di Albisola Superiore, o i Bagni Essaouira, ad Albenga. Nelle vicinanze, ad Alassio, si trova un club di tendenza sul mare: Le Vele. A Laigueglia invece sono i Bagni La Suerte, in posizione spettacolare a strapiombo sul mare ad animare le notti d’estate. Storica discoteca di lusso, merita una citazione senz’altro il Covo di Nord Est, simbolo della nightlife di Santa Margherita Ligure, imperdibile per chi è in cerca di serate esclusive. A Bergeggi (SV) si trova il Kava Summer Club. A Levante, nel Golfo dei Poeti, si trova l’Eco del Mare di Lerici, un boutique hotel con annesso beach club.



E infine i nostri amici a quattro zampe - La Liguria è tra le regioni più attente alle esigenze di chi in vacanza non vuole rinunciare a portare con sé il proprio amatissimo pet. Sono infatti moltissime le spiagge accessibili agli animali domestici, da Levante a Ponente, come per esempio il Baba Beach di Alassio, spiaggia privata con aree dedicate e persino una zona all’ombra sotto i pini per sfuggire al caldo. Al Bau Bau Village, ad Albissola Mare, consegnano addirittura un kit con ciotola e sacchetto mentre alla Pluto Beach di Spotorno (SV) vengono organizzate iniziative per gli animali e i loro proprietari per condividere bellissimi momenti insieme! Anche ai Bagni di Capo Marina, in provincia di Savona e a Porto Maurizio, in località Prino (IM) gli animali sono i benvenuti!



