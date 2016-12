Liguria: Bergeggi, bellezza ad alta intensità

Cinemare è un ciclo di proiezioni gratuite, giunto quest’anno alla settima edizione, in programma ogni martedi alle 21, in luglio e agosto, presso la spiaggia libera di Bergeggi (tra il Porto commerciale di Vado Ligure e i Bagni Maiorca). La rassegna prevede la proiezione di film, cartoni animati e documentari, preceduti da interventi di persone e personaggi che vivono, lavorano e studiano il mare.



Cinemare, lo schermo sul mare - Lo spettacolo a Bergeggi non va solo in scena sullo schermo: la rassegna infatti si svolge in un contesto naturale che offre l’opportunità di una vacanza da sogno, sia per chi ama la vacanza attiva sia per chi cerca una destinazione glamour, questo piccolo centro del savonese offre un ventaglio di proposte eccezionali,a partire dalle spiagge, veri angoli di paradiso, come il Lido delle Sirene, di fronte all’Isola di Bergeggi. Per raggiungerlo bisogna scendere 187 scalini. Sassolini tendenti al nero impreziosiscono questa baia dal mare cristallino. Accanto a questa baia, raggiungibile via mare o tramite una scaletta, si trova la più segreta Punta Prodani, incantevole promontorio dai toni mediterranei.



Un paradiso per gli sportivi - In pochi chilometri quadrati si concentra poi una vera e propria palestra a cielo aperto. canoa, beach volley, windsurf, snorkelling e diving per scoprire fondali, esplorare caverne e grotte, come la Galleria del Treno, una cavità carsica di oltre 400 metri, raggiungibile con visite guidate. Nota per le immersioni, l’Isola di Bergeggi (a circa 250 metri dalla costa) è un suggestivo cono di roccia calcarea alto fino a 53 metri, luogo ideale per gli amanti delle immersioni, anche neofiti, con fondali ricchi di flora e fauna marina già a basse profondità. Inoltre, a circa 35 metri di profondità, i sub possono scorgere anche stalattiti e stalagmiti. A tutela di questo tratto di costa selvaggio e meraviglioso è stata istituita l’Area Marina Protetta.



Glamour e relax - Bergeggi, e la vicina Spotorno, sono scelte perfette per i giovani e per le famiglie. Infatti, chi ama la movida, trova qui locali glamour, loungebar sulla passeggiata e stabilimenti che organizzano cene, happy hour e dj set sulla spiaggia. Alla sera molti locali offrono la possibilità di cenare sulla spiaggia, “pieds dans l’eau”. Gli stabilimenti balneari sono tutti attrezzati con aree gioco per i bimbi.



Per ulteriori informazioni: www.turismoinliguria.it



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it