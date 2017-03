La splendida primavera delle isole Baleari

Un viaggio nelle Baleari durante la Pasqua oltre all’immersione in un’atmosfera realmente mistica, è anche un tuffo nella tradizione gastronomica: i must per ogni gourmet sono le "panades", “cocarrois”, i "robiols" e le "crespells". Le panades sono a base di pasta salata e contengono carne d’agnello, maiale e pollo, piselli e salumi; perfetti per i vegetariani invece i cocarrois fatti della stessa pasta delle panades ma ripieni di bietola e uva passa; invece robiols sono dolci ripieni a forma di mezza luna e crespells a forma di stelle e cuori sono ripieni di marmellata di albicocca e ricotta.



Quattro isole, quattro mondi - Per chi soggiorna a Maiorca , si possono prenotare dei tour dei palazzi storici e delle fincas, case padronali finemente arredate ricche di storia risalenti al XIII/XV secolo. Tra le più celebri e rappresentative La Granja e Els Calderers. A Minorca da non perdere il tour tra i monumenti megalitici preistorici, strutture in pietra ben conservate risalenti al periodo tra il 2000 e il 1000 ac. che ai tempi fungevano da luoghi di sepoltura o torri difensive. Chi sceglie Ibiza può vivere l’isola da un punto di vista naturalistico, visitando due parchi nazionali di particolare interesse per il loro valore ecologico: il Parco di Ses Salines, la riserva di Es Vedrà, Es Vedranell e degli isolotti di ponente. A Formentera è possibile un tour completo dell’isola con un percorso di 15 km percorrendo la costa nord da Es Caló de Sant Agustí e terminando con el Faro. Camminando si scopre il camí de Sa Pujada, con numerose grotte del periodo megalitico, scendendo verso il molo di Sa Cala e passando per alcuni torrenti con degli incredibili panorami.



Il Crist de la sang a Palma di Maiorca – Tornando a Pasqua, le celebrazioni della Settimana Santa si svolgono nelle varie località delle isole e sono tutte caratterizzate dalla grande devozione e dalla partecipazione sentita dei fedeli. Tra celebrazioni più importanti, la prima di grande impatto è quella del Giovedì Santo nella città di Palma di Maiorca con il “Sant Crist de la sang”: una scenografica processione con più di ventimila confratelli incappucciati, appartenenti alle trenta confraternite ufficiali, che trasportano il Cristo per le vie del centro storico al ritmo dei tamburi.



La Via Crucis di Pollenca - Il Venerdì Santo è molto popolare nella cittadina di Pollenca, (Maiorca) dove ha luogo il “Davallament” una delle celebrazioni più intense dell’arcipelago per la rappresentazione intensa e realistica degli ultimi momenti del Cristo. Un lungo corteo sale verso la chiesa in cima alla collina, nota come Calvario, mettendo in scena una intensa e dolorosa Via Crucis; in cima alla collina ha luogo la crocifissione e quindi la deposizione del Cristo. A questo punto inizia il 'Davallament': una processione sui 365 scalini illuminati dalle torce, al suono incalzante dei tamburi, in un’atmosfera solenne e sottolineata dal canto glorioso di un "Miserere", dove il Cristo viene portato in processione da alcuni rappresentanti delle confraternite attraverso la città.



Per maggiori informazioni : www.illesbalears.travel