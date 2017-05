Italia e le sue isole delle meraviglie 1 di 10 Istockphoto Istockphoto Italia e le sue isole delle meraviglie Sicilia: Taormina 2 di 10 Istockphoto Istockphoto Italia e le sue isole delle meraviglie Sardegna 3 di 10 Istockphoto Istockphoto Italia e le sue isole delle meraviglie Isola d'Elba 4 di 10 Istockphoto Istockphoto Italia e le sue isole delle meraviglie Ponza 5 di 10 Istockphoto Istockphoto Italia e le sue isole delle meraviglie Ischia 6 di 10 Istockphoto Istockphoto Italia e le sue isole delle meraviglie Capri 7 di 10 Istockphoto Istockphoto Italia e le sue isole delle meraviglie Procida 8 di 10 Istockphoto Istockphoto Italia e le sue isole delle meraviglie Favignana 9 di 10 Istockphoto Istockphoto Italia e le sue isole delle meraviglie Pantelleria, il Lago di Venere 10 di 10 Istockphoto Istockphoto Italia e le sue isole delle meraviglie La Maddalena, Sardegna leggi dopo slideshow ingrandisci

SICILIA – Cominciamo il nostro viaggio dall’isola più grande dell’intero Mediterraneo. Le sue bellezze sono infinite: splendide spiagge, meraviglie archeologiche, delizie del palato e un vulcano attivo (l’Etna) che, di tanto in tanto, dà veramente spettacolo.



SARDEGNA – E’ la seconda isola italiana per dimensioni, ma offre un mare che, probabilmente, non ha confronti. Le sue acque turchesi, le spiagge bianchissime e un entroterra ricco di storia e di fascino ne fanno una delle mete più amate dai turisti.



ELBA – E’ una vera perla immersa nel Tirreno. Tra i suoi ospiti più illustri vanta addirittura la permanenza di Napoleone Bonaparte, che qui trascorse il suo primo esilio. Chi ama le spiagge può stare tranquillo: sull’Elba se ne contano addirittura 150.



PONZA – E’ un’altra meraviglia del Tirreno. Situata nel golfo di Gaeta, offre al visitatore villaggi pittoreschi e paesaggi marini di bellezza mozzafiato. La costa, molto frastagliata, presenta diverse spiagge e calette: una delle più belle e famose è Chiaia di Luna, dalla caratteristica forma a mezzaluna da cui prende il nome.



ISCHIA – E’ la più grande delle isole dell’arcipelago del Golfo di Napoli. Le sue spiagge sabbiose e le sue acque termali ne fanno una meta di villeggiatura conosciuta e ambita da tempo immemorabile dai turisti che la affollano in ogni stagione,



CAPRI – Secondo la leggenda, Capri era la casa delle sirene, le quali attiravano i marinai con i loro canti e li condannavano al naufragio. Uno dei gioielli dell’isola, oltre ai famosi faraglioni, è la Grotta Azzurra, accessibile solo in barca in alcuni momenti della giornata, celebre per i suoi fantastici giochi di luce.



PROCIDA - La più piccola delle tre isole partenopee. Meno celebre delle sorelle maggiori Capri e Ischia, è perfetta per chi è in cerca di quiete e relax. L’isola offre spiagge, villaggi pittoreschi e monumenti da visitare, come la Chiesa di San Michele.



FAVIGNANA - E' la maggiore delle isole Egadi, a circa 7 km dalla costa occidentale della Sicilia, tra Trapani e Marsala. Deve il nome al favonio, il vento caldo proveniente da ovest che la investe con frequenza. L'isola ha un mare splendido ed è ricoperta di macchia mediterranea.



PANTELLERIA - Si estende per circa 80 km² e si trova a 110 km a sud ovest della Sicilia e 70 a nord est della Tunisia. L'isola ha origine vulcanica, come testimoniano il suolo aspro e le rocce nere. L'ultima eruzione è avvenuta nel 1891, ma da allora non sono mancati episodi di vulcanismo secondario.



LA MADDALENA – Situata davanti alle coste settentrionali della Sardegna, è la maggiore delle isole dell’arcipelago omonimo, del quale fanno parte anche Spargi, Budelli, Caprera, Santo Stefano, per citarne solo alcune. Tutto l’arcipelago è una vera meraviglia della natura, con mare turchese limpidissimo, spiagge di sabbia bianca e rocce rosate, che ne fanno una delle maggiori attrazioni della Sardegna.