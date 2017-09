L’altro volto di Ibiza, a misura di bambino

A Ibiza le famiglie più avventurose non hanno che da scegliere: dai tour in kayak ai go kart, l’isola ha tutto ciò che serve per mantenere alti i livelli di adrenalina di grandi e piccini. Al Paint Ball Lounge Party ragazzi dagli 8 anni in poi possono divertirsi con le proprie famiglie, mentre al Balloon Park Ibiza coloro che non soffrono di vertigini hanno la possibilità di godere della vista dell’isola dall’alto di una mongolfiera, con voli a 90m di altezza durante il giorno e di addirittura 120m dopo il tramonto.



Gli sport - Sono molti gli sport d’acqua: wakeboard, banana boat e sci nautico. Anche i più piccoli possono cimentarsi nelle prime immersioni grazie ai molti centri diving presenti sull’isola. Nell’entroterra ci si può cimentare in arrampicate, tour in mountain bike, trekking e nordic walking: un luogo imperdibile da raggiungere in escursione è Sa Talaia, il punto più alto geograficamente dell’isola, che può essere raggiunto partendo dal tranquillo villaggio di San Jose. Non dimenticate la macchina fotografica poiché questo è uno dei migliori punti panoramici dell’isola, che offre scorci indimenticabili su Es Vedra, Formentera e le spiagge di Ibiza.



Al bagno con i cavalli - Non mancano le offerte per le escursioni a cavallo: a San Joan de Labritja, nel nord dell’isola, il centro per riabilitazione per equini Ibiza Horse Valley, organizza escursioni tutto l’anno: il tour breve (circa 4-5 ore) attraversa le montagne, mentre l’itinerario completo dura circa 8 ore e porta al mare dove, in determinati mesi, è possibile fare il bagno con i cavalli. Specializzata in equitazione per bambini, la scuderia Es puig a San José, offre tutto l’anno lezioni per bimbi dai 4 anni in su e attività di avvicinamento ai cavalli per tutte le fasce d’età.



Musei interattivi - L'intera Ibiza è ricca di un grande patrimonio culturale e storico: nel corso dei secoli, è stata una importante via di comunicazione grazie alla sua posizione privilegiata nel Mediterraneo. Gli amanti della tecnologia possono imparare divertendosi nei musei interattivi di Dalt Vila di Ibiza: nel museo Baluard de Sant Pere si va alla scoperta di come sono state costruite le mura della città vecchia, mentre al Baluard de Sant Jaume sono presentate le armi nell’epoca Rinascimentale spagnola.



Parchi acquatici - Imperdibile una visita ai parchi acquatici dell’isola: al Sirenis Aquagames a Port des Torrent i più grandicelli approfittano volentieri degli altissimi scivoli, mentre i piccoli tra i 2 e i 4 anni si godono l’acqua in aree decorate con figure di animali e palme da pioggia, e ai bambini dai 4 ai 10 anni è dedicata un’intera area a tema “Pirati dei Caraibi” con scivoli adatti alla loro età.



Per maggiori informazioni: www.ibiza.travel