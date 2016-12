Kos: incanti mediterranei e notti senza fine

Le coste di Kos sono per lo più sabbiose, circondate dal verde, mentre le sue acque non sono eccessivamente profonde. Kos è il capoluogo e il centro maggiore dell'isola posto sul suo versante nord orientale. Il centro del divertimento dell’isola è la sua capitale. I locali si trovano un po’ ovunque e in particolar modo lungo le strade Diakon e Nafklirou. Kos è infatto uno dei principali centri della movida mediterranea, in gara di Ibiza e Positano.



Spiagge invitanti - Solare, e gioiosa, nonostante sia presa d’assalto dai turisti nel periodo estivo, Kos ha saputo conservate tutta la sua autenticità e il suo spirito mediterraneo, sostenuto ampiamente da spiagge tra le più belle d’Europa, come Mastichiari , sula costa settentrionale una delle più belle dell’isola, spiaggia di sabbia bianca, dotata di deliziosi ristrorantini che sulla spiaggia offrono pesce fresco ; oppure la spiaggia Marmari è particolarmente amata dalle famiglie per i fondali poco profondi e le sue acque cristalline. Tingaki è un'altra spiaggia di grande ebllezza e frequentatissima. Kardamena è la spiaggia di sabbia chiara e finissima con alcune rocce che rendono molto interessante lo snorkeling: molto attrezzata. Paradise Beach di sabbia fine e dorata molto amata dalle famiglie grazie agli ottimi ristoranti e ai bar che la costeggiano e ai fondali poco profondi perfetti per i bambini che possono divertirsi a fare tuffi dalla grande piattaforma galleggiante a due passi dalla riva.All’estremità meridionale di Paradise Beach si trova un promontorio roccioso che si immerge in mare ideale per gli appassionati di snorkeling e diving.



Piscine termali - Therma è famosa per i suoi ciottoli neri e per le acque termali: E’ stata ricavata una sorta di piscina termale direttamente nel mare, per un bagno curativo e rilassante con temperature che variano tra i 42 e i 50°C. L’acqua proveniente dalla sorgente è ricca di zolfo, potassio, calcio, magnesio e ha benefici terapeutici in casi di artrite, reumatismi e problemi dermatologici. Agios Stefanos: la suggestiva spiaggia di sabbia e ciottoli è impreziosita ed abbellita dalle rovine delle basiliche cristiane, scoperte nel 1932 dall’archeologo italiano Lorenzi, e decorate con splendidi mosaici. Davanti alla spiaggia di Agios Stefanos si trova l’isolotto di Kastri con il monastero di Sant’Andonios. E’ usanza che chi affronta la piccola traversata a nuoto e si arrampichi sulle rocce e suoni una piccola campana posta al fianco della chiesetta bianca e azzurra.



Gastronomia:profumi di mare - Nei tanti ristorantini dell’isola si mangia secondo la migliore e squisita tradizione greca, anche se per accopntentare il turismo internazionale sono sorti locali di tutte o quasi le nazionalità. Vi consigliamo le tradizionali psistarias, simili alla nostre rosticcerie, dov'è possibile assaggiare delle grigliate di carne e pesce cotte al momento, proprio di fronte al cliente. Mangiare pesce, in un'isola è quasi d'obbligo: aragosta, orate, triglie,calamari,dentici,le sogliole, gamberi.



Antiche suggestive rovine in riva al mare - Ma Kos come quasi tutte le isole greche ha magnifiche e millenarie storie da raccontare, ancora sritte sulle sue pietre, che narrano di straordinari siti archeologici legati alla scuola alla scuola di medicina di Ippocrate, all’influenza egiziana – l’isola diede i natali a Tolomeo II d’Egitto, alla dominazione romana e al periodo bizantino. L' Asklepion è il santuario eretto in onore del Dio della medicina, figlio di Apollo che apprese l'arte della medicina dal centauro Chirone. Le rovine si trovano a quattro km dal capoluogo lungo la strada per il villaggio di Asfendio, nei pressi del quale fu scoperta una villa romana co mosaici e stupendi affreschi. La villa fu restaurata e furono innalzate le colonne ioniche che cingevano uno spazio interno.



Per maggiori informazioni: www.grecia.cc