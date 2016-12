Italiani in vacanza: ecco le loro mete preferite

L’estate si avvicina e i progetti per le ferie prendono corpo: per chi è ancora indeciso può essere interessante capire… che cosa fanno gli altri e magari prendere spunto dalle loro scelte. Ecco allora una classifica con l e mete più gettonate, con un occhio alla wish list e uno al budget . Formentera domina la classifica, ma nella Top10 sei destinazioni sono in Italia.

La classifica è stata realizzata da Tripadvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi e grande community internazionale di viaggiatori, con il Summer Vacation Value Report 2016. Il Report svela le dieci destinazioni estive preferite dai viaggiatori italiani in base all’interesse di prenotazione, con un occhio ai costi per una settimana di soggiorno.



Formentera al top - Lo scorso anno Londra era stata la destinazione più gettonata, ma nel 2016 vince il mare: la meta preferita è Formentera con le sue spiagge incontaminate e il suo mare cristallino. Il fascino dell’isola delle Baleari supera le grandi città come Londra (che quest’anno si ferma il quinto posto), New York (seconda classificata), e Roma, al sesto posto.



Tutti al mare, soprattutto in Italia – I nostri connazionali confermano ancora una volta che estate è sinonimo di sole e spiagge: oltre a Formentera si piazzano in classifica altre sei destinazioni marittime, tutte di casa nostra: San Vito Lo Capo (3°), Villasimius (4°), Gallipoli (7°), San Teodoro (8°), Barcellona (9°) e Porto Cesareo (10°).



Roma, Barcellona e San Vito Lo Capo sul podio del risparmio – Analizzando i costii di una settimana di vacanza, il Report segnala che le località con il prezzo medio più basso per una settimana di vacanza sono innanzi tutto Roma (Euro 1.415), seguita da Barcellona (Euro 1.536) e San Vito Lo Capo (Euro 1.575). Formentera è invece la destinazione in cui, prenotando la settimana più conveniente, è possibile avere il maggiore risparmio: nella settimana del 26 settembre, infatti, si potranno risparmiare ben Euro 728, pari al 52% rispetto al costo medio di un soggiorno sull’isola.



Top 10 delle destinazioni più amate

1 Formentera

2 New York City

3 San Vito lo Capo - Trapani

4 Villasimius - Sardegna

5 Londra

6 Roma

7 Gallipoli - Puglia

8 San Teodoro - Sardegna

9 Barcellona - Spagna

10 Porto Cesareo - Puglia