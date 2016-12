Italia: le migliori vacanze per le famiglie

Il benessere e il piacere della famiglia in vacanza è la vocazione del consorzio Italy Family Hotels (www.italyfamilyhotels.it), che raggruppa più di 100 strutture selezionate secondo le esigenze delle famiglie, propone le migliori offerte per godersi il primo mare in tutto il suo splendore.



L’Abruzzo per i bimbi in totale relax - I bambini si sentono meglio che a casa all’Hotel Doge di Alba Adriatica (TE), sulla costa d’Abruzzo. Tra la struttura e la spiaggia c’è solo il lungomare e una verde pineta, inoltre c’è un bellissimo giardino davanti all’hotel con piscina dotata di cascata ed idromassaggio tra le palme. L’albergo è davvero a dimensione di bimbo e vengono accolti volentieri anche gli amici a 4 zampe, perché anche loro fanno parte della famiglia.



Bimbi gratis sulla bandiera blu della Romagna - Ad un passo dal mare bandiera blu di Misano Adriatico (RN), accogliente cittadina romagnola tra Cattolica e Riccione, il Park Hotel Kursaal incarna la tipica vacanza all’insegna del benessere. Una piscina con idromassaggio accoglie le famiglie, che possono rigenerarsi dopo le prime giornate in spiaggia anche nel centro wellness. Le camere sono state studiate con soluzioni per i bambini, i quali fuori dalla struttura possono giocare in un baby garden tutto per loro, inoltre uno staff di animazione coinvolge tutti in gare e serate danzanti.



Famiglia spensierata a Bellaria - Igea Marina (RN) - Una settimana fuori dal traffico cittadino e ad un passo dalla spiaggia. Una piscina riscaldata con 3 aree – per bimbi, adulti e lettini idromassaggio – centro wellness, che propone anche massaggi ayurvedici, e ristorante di alta qualità. Sono solo alcune delle possibilità del Blu Suite Hotel di Bellaria-Igea Marina (RN), che propone 7 giorni all inclusive in totale spensieratezza, in camera matrimoniale o suite bilocale con angolo cottura attrezzato per le pappe, ingresso alla Spa e alla palestra, spiaggia privata con 1 ombrellone e 2 lettini, oltre allo sconto del 10% sui trattamenti se si prenota prima dell’arrivo.



Il divertimento all inclusive - A Riccione (RN) - Al centro di divertenti parchi tematici, c’è l’Hotel Fedora, direttamente sul mare e con tante attenzione per i mini vacanzieri. Dal 22 aprile al 12 giugno 2016, c’è un’ottima occasione per quanti non vedono l’ora di sdraiarsi sulla spiaggia e respirare la dolce aria marina. Con 6 giorni in hotel, c’è la pensione completa inclusi 2 lettini e un ombrellone in spiaggia.



Senza problemi nella spiaggia privata - A Milano Marittima (RA) - Alla spiaggia privata si accede direttamente tramite un passaggio dalla grande piscina dell’Hotel Palace Lido, che apre lo sguardo al. Sulla distesa sabbiosa ad attendere i piccoli ci sono giochi e animazioni in un’area dedicata e poi la possibilità di fare tanti bagni con mamma e papà in totale sicurezza. Anche la piscina (riscaldata) davanti all’hotel è per tutta la famiglia e c’è una zona idromassaggio.



I bimbi non pagano a Riccione (RN) - Proposta speciale e bimbi gratis dal 5 al 19 giugno 2016, all’Hotel Corallo di Riccione (RN), che si affaccia sui giardini del lungomare della vivace città romagnola. Con una vacanza di una settimana, è incluso un ombrellone con 2 lettini in spiaggia, il posto auto nel garage privato, consumazioni di caffetteria e frigobar, telo mare, free wifi, colazione in camera, un ingresso alla Spa, free pass nelle suite Corallo e Paradise e un voucher di 20 euro per massaggi.



Un giorno di vacanza in omaggio sulla Riviera ligure - Sulla Riviera ligure di Ponente, tra 3500 metri di spiaggia, l’Hotel Raffy di Diano Marina (IM), regala un giorno di vacanza gratis a tutte le famiglie che soggiornano per almeno 6 giorni dal 24 giugno al 4 agosto 2016. L’hotel a misura di bimbi, sulla Riviera dei Fiori gode di un’ampia piscina e di uno staff specializzato nell’accoglienza dei piccoli tra attività di animazione e il miniclub. Per le mamme c’è un angolo dedicato con tutte le dotazioni per i piccolissimi H24, oltre al ristorante che offre ai bimbi menu e spazi speciali.



Infine, consigli per le mamme (e i papà) - Prima di partire per un viaggio, cercate di spiegare al bimbo quello cosa accadrà all’aeroporto: la consegna delle valigie, l’attesa per salire a bordo, la ricerca dei posti sull’aereo, ecc.; nei viaggi lunghi portate con voi alcuni giochi nuovi per catturare l’attenzione dei vostri bambini; non fate stancare troppo i bambini e cercate attività che piacciono anche a loro. Frequentate luoghi dove i bimbi del luogo si recano quotidianamente per fare interagire i vostri figli con i figli degli abitanti locali. Se viaggiate in aereo prenotate, quando possibile, pasti per bambini. È un servizio spesso gratuito ed è divertente perché ci sono sempre sorprese diverse nel box lunch.