Ischia: sole, mare ma anche elettrizzante movida

L'Isola d'Ischia, famosa per le sue terme, offre anche locali dove ballare fino al mattino, aperitivi sulla spiaggia e attività all’aria aperta, il tutto circondati da un mare azzurrissimo.



Facile da raggiungere - Ischia è facilmente raggiungibile anche senza un mezzo proprio, basterà raggiungere la stazione ferroviaria di Napoli e da lì prendere uno dei numerosi traghetti (a Calata di Massa) o aliscafi (Molo Beverello) che ogni giorno collegano la terra ferma con i vari comuni dell’Isola. Una volta arrivati, poi, si potrà contare sui mezzi pubblici locali, attivi anche nelle ore notturne.



Il tramonto più bello a Forio - Per la scelta della spiaggia, è nel comune di Forio che si può ammirare il tramonto più spettacolare. Tra le più particolari, soprattutto per bagni dopo il tramonto, la baia di Sorgeto, alla quale si accede scendendo 200 scalini. Sulla riva troverete delle vasche naturali, delimitate con dei sassi, nelle quali potrete sorseggiare un aperitivo. La particolarità di Sorgeto è proprio questa: al di sotto di quelle vasche naturali si trovano delle sorgenti di acqua calda, frutto dell’attività vulcanica.



Sport e natura selvaggia - Se siete amanti dello sport, il portale Isoladischia.com suggerisce la spiaggia dei Maronti, l’unica del comune di Barano, dove spesso si organizzano attività sportive, come i tornei di beach volley o il sup, una variante del surf in cui si sta in piedi sulla tavola utilizzando una pagaia per spostarsi. Se, invece, cercate la natura selvaggia, Cava dell’isola, la più frequentata dai giovani. Una spiaggia completamente libera, alla quale si accede attraverso una discesa da fare a piedi.



Trekking ai Pizzi Bianchi - Per gli amanti del trekking che non si lasciano intimorire dalle alte temperature estive, sull’Isola sono presenti anche numerosi percorsi naturalistici. Tra questi, uno dei più suggestivi è quello con i sentieri tra i Pizzi Bianchi. Queste rocce bianche sono un vero e proprio prodigio della natura, levigate dal vento dominano su tutta l’isola. Pian piano che vi avvicinate, noterete come la vegetazione cambi completamente, con una forte presenza di agave lungo i fianchi affacciandosi sui dirupi.



E la sera, movida - Per la sera, la movida si concentra sulla Riva destra del Porto, nel comune di Ischia, dove si trovano i locali più frequentati, per bere o mangiare qualcosa ascoltando musica. Se avete il ritmo nel sangue, la discoteca più cool dell’isola è il Valentino, in località Piazzetta dei Pini a Ischia Porto, frequentata non solo da chi si trova sull’isola, ma molto rinomata anche sulla terraferma, ma anche il Jane, locale sulla spiaggia in località Pagoda, o il Blanco, in località Casamicciola Terme, con un suggestivo affaccio sul mare. Infine, immancabile tappa a fine serata per tutti, il Bar Calise, in località Ischia Porto, storico locale dell’isola, dove i giovani si ritrovano per concedersi uno dei suoi famosi cornetti al cioccolato prima di andare a dormire.