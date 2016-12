In vacanza con le amiche? Scegli la meta che fa per te

Se per voi la vacanza significa mare, sole, spiagge, le isole sono il luogo ideale per staccare la spina e dedicare qualche giorno alle vostre passioni. La scelta è vasta: le spiagge sempre in festa di Ibiza, tra party e cocktail al tramonto, un'immersione nella natura selvaggia scoprendo i vulcani delle Canarie, o nella storia passeggiando tra gli antichi palazzi di Creta. Le isole migliori da scoprire con le amiche, secondo Volagratis.com sono Ischia, la Sardegna, Favignana, Creta, Ibiza e Tenerife.



In bicicletta, tra la tonnara e le cale di Favignana - Il modo migliore per scoprire questa bellissima isola delle Egadi è la bicicletta. Piccola e relativamente pianeggiante, Favignana consente escursioni su due ruote piacevoli anche a chi non è allenato. Un modo ecologico ed economico di godersi la natura insieme alle amiche, che consente di raggiungere facilmente anche le spiaggette più suggestive, come Cala Rossa e Cala Azzurra. La sera, dopo tutto questo movimento, concedersi un aperitivo davanti alla tonnara o una cena a base di pesce è d’obbligo.



Creta, il fascino della cultura - Dici Creta e pensi a Teseo nel labirinto, al filo d'Arianna e a Icaro con le sue ali di cera. La splendida isola greca è perfetta per chi vuole unire al mare un viaggio nella cultura e nell'archeologia, in un viaggio alla riscoperta dei miti che ci accompagnano fin da bambini. Da non perdere, oltre all'antico palazzo di Cnosso, nelle cui prigioni si dice fosse rinchiuso il Minotauro, la laguna di Balos e le spiagge di Vai e di Elafonissi, che non hanno nulla da invidiare a quelle dei Caraibi.



Ischia, a tutta spa - Ischia è famosa, oltre che per le sue spiagge, per la sua antica storia di terme curative. I suoi numerosi centri benessere offrono pacchetti per tutti i gusti, con trattamenti di bellezza e massaggi che sfruttano le proprietà dei fanghi vulcanici dell'isola e le sue suggestive grotte naturali. Merita una visita Casamicciola Terme, nel nord dell'isola, cittadina che vanta un'antichissima tradizione termale e che ha visto tra i suoi ospiti anche Garibaldi.



A fare yoga, in Sardegna - C'è bisogno di qualche ragione, oltre al mare, per passare qualche giorno in Sardegna? No, ma alle appassionate farà piacere sapere che le possibilità di praticare yoga e meditazione sull'isola sono sempre più numerose. Nell'Ogliastra Yoga in Sardinia organizza sia lezioni private che workshop sulle spiagge mentre molte strutture in tutta l'isola offrono corsi per principianti. Anche sulla spiaggia del Poetto, a Cagliari, ci si ritrova spesso, grazie al tam tam dei social, per il saluto al sole.



Ibiza, un weeend di puro divertimento - Mare cristallino, ma anche musica e locali notturni. Ibiza è la scelta giusta per chi vuole trascorrere qualche giorno all'insegna della trasgressione o semplicemente vuole scatenarsi sulla pista da ballo. Magari su quella del Patcha, storico e famosissimo club dell'isola, una vera istituzione che attira visitatori (e vip) da tutto il mondo. Se scegliere tra mare e feste è troppo difficile si può optare il party sulla spiaggia del Sunset Ashram, a Cala Comte, dove si balla fin dal mattino bevendo cocktail, o dirigersi verso Cala Benirras, dove gli hippy si ritrovano al tramonto per danzare al ritmo dei tamburi.



Tenerife, tra trekking e shopping - L'isola delle Canarie è un vero e proprio paradiso naturale al cui centro troneggia il gigantesco vulcano del Teide, alto 3700 metri. Nel Parco Nazionale del Teide, Patrimonio UNESCO, si cammina tra natura selvaggia e antiche colate di lava e, la sera, si osserva uno spettacolare cielo stellato. Tra un'escursione e l'altra è possibile rilassarsi sulla spiaggia di Antequera, raggiungibile solo a piedi o in barca oppure darsi allo shopping sfrenato nel “miglio d'oro”, dove si concentrano i negozi più prestigiosi.



Amate invece la montagna? - La Val Gardena propone questa estate un programma ideato apposta per le donne che vogliono trascorre una vacanza in questa incantevole valle delle Dolomiti passando il proprio tempo fra attività di carattere culturale, culinario e sportivo. Le attività di Ladies Special sono varie, con un comune denominatore però: il relax. Le giornate saranno quindi piacevolmente impegnate tra escursioni a piedi, sport mattutino e corsi di cucina e ancor più divertenti se condivise con un’amica, con la propria mamma o sorella. Tra le varie proposte anche “Escursione multisensoriale Col de Flam”: vivere la natura con tutti i sensi, ascoltare, toccare, annusare, guardare, gustare ciò che la natura mette a disposizione; oppure una visita al Museum Gherdëina per conoscere la storia e la cultura Gardenese, ma anche shopping a Ortisei, Santa Cristina e Selva di Val Gardena.