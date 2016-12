In Friuli Venezia Giulia un mare di occasioni

In Friuli Venezia Giulia si respira già profumo di mare. Se Grado è perfetta per una vacanza riposante, grazie al mare calmo e pulito e spiagge sempre baciate dal sole, Lignano Sabbiadoro è un parco di divertimenti a cielo aperto per tutta la famiglia, con parchi tematici e animazione ad hoc per bambini e ragazzi. Trieste, invece, lungo la sua costiera racchiude piccole baie una diversa dall'altra e panorami mozzafiato dal castello di Duino e a Si stiana .

In Friuli Venezia Giulia si è pensato in particolare alle famiglie e ai bambini con l'offerta Family Experience Mare. Il club comprende una rosa di strutture ricettive sul mare di Grado, Lignano Sabbiadoro e Trieste certificate da TurismoFVG come adatte alle famiglie e che rispondono a requisiti di qualità obbligatori, consigliati e tematizzati. Novità assoluta di questa stagione è il Family Carnet, uno strumento offerto gratuitamente ed esclusivamente agli ospiti delle strutture del club che permette di accedere a sconti e gratuità su servizi ed esperienze a misura di famiglia.



Qui le famiglie sono coccolate - Gli hotel da 3 a 5 stelle, i campeggi, i villaggi turistici e gli aparthotel che rientrano nel club sono tutti orientati alla cura e al comfort del bambino e della famiglia, grazie a spazi specifici a loro dedicati e servizi personalizzati. Le strutture, oltre ad aree giochi interne o esterne, hanno camere attrezzate con culle, letti e lettini con sponde, scalda biberon, fasciatoi e vaschette per il bagno. Le strutture associate dispongono di camere doppie comunicanti o quadruple di almeno 20 metri quadrati e garantiscono tariffe agevolate per i più piccoli. I ristoranti degli hotel mettono a disposizione seggioloni e propongono menu specifici per bambini con orari dei pasti flessibili. Tutte le strutture ricettive dispongono di servizi personalizzati, tra cui quello di babysitting, e di programmi di animazione differenziati per fasce d'età.



Tariffe speciali - Gli ospiti delle strutture del club di prodotto Family Experience possono godere inoltre di tariffe speciali esclusive garantite dal Family Carnet, uno strumento che consente di accedere a gratuità e scontistiche sui servizi a misura di famiglia. Nel carnet sono compresi, ad esempio, gli accessi ai parchi tematici delle località, la partecipazione a corsi di sport acquatici dedicati ai bambini (come windsurf, kitesurf, sup e nuoto) e a escursioni personalizzate in laguna o via mare a bordo di motonavi.



