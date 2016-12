In Croazia, nel fantastico mare del Trono di Spade

In attesa degli ultimi episodi della sesta serie di Game of Thrones , perché non fantasticare su un viaggio in Croazia e in particolare nelle splendide città di Spalato ( Split in croato) e Dubrovnik ( Ragusa in italiano) per immergersi appieno nell’atmosfera della serie tv? Trovarsi nella sala del trono di Daenerys , o pianificare un colpo di stato nei giardini della Fortezza Rossa , percorrere la lunga la via della vergogna di Cersei, ma anche semplicemente tuffarsi nello splendido mare dalmata, possono essere un’esperienza unica per gli appassionati della serie tratta dalle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin .

Le mura di Città Vecchia - Le possenti mura della città di Dubrovnik sembrano essere state appositamente costruite per la serie tv. In realtà erette nel XIII secolo e successivamente rinforzate e modificate, sono considerate uno dei più grandi sistemi di fortificazione del Medioevo, mai violate nel corso del tempo. Nella serie trasformano l’immaginaria città di Approdo del Re in realtà, comparendo in tutte le stagioni.



Il rifugio di Daenerys Targaryen - Il monumento più famoso di Spalato è il Palazzo di Diocleziano costruito 1700 anni fa, oggi patrimonio dell’Unesco. Le sue mura e le cantine sono i luoghi in cui Daenerys Targaryen tiene i suoi tre draghi e dove vengono poi rinchiusi, per il pericolo che rappresentano per gli abitanti della città. Originariamente, il palazzo fu costruito come residenza di villeggiatura per uno dei più grandi imperatori di Roma, Diocleziano, nel IV secolo d.C. Anche se i piani superiori non hanno resistito al tempo, i tunnel sotterranei, utilizzati come deposito per l’immondizia, sono rimasti intatti e sgomberati nel 1952, oggi sono aperti ai turisti.



Meereen - A soli 20 minuti a nord di Spalato si trova la Fortezza di Klis, un castello medievale. La fortezza è utilizzata nella serie per le ambientazioni esterne di Meereen, la più grande delle tre grandi Città di Schiavisti, dove Daenerys Targaryen rovescia il potere. La fortezza era una volta un castello reale, sede di molti re croati, che da qui potevano ammirare la valle, la città al di sotto e il mare Adriatico. Oggi i visitatori possono visitare ed esplorare liberamente questo suggestivo monumento storico.



I giardini del palazzo - Sempre a 20 minutes da Dubrovnik, a Trsteno si trova l’Arboretum di Trsteno, un lussureggiante giardino in cui, nella serie, personaggi come Tyrion, Varys e Margaery Tyrell complottano e tramano passeggiando nei cortili della Fortezza Rossa. Questi giardini costieri, creati alla fine del XV secolo all’interno del complesso della villa Gučetić-Gozze, hanno una superficie di 25 ettari con un acquedotto, un mulino, una fontana raffigurante Nettuno e un padiglione-gazebo affacciato sul mare, e sono i più bei giardini architettonici di Dubrovnik.



La Battaglia delle Acque Nere - La Fortezza di Lovrijenac, nota anche come la Gibilterra di Dubrovnik, è una struttura fortificata utilizzata in Game of Thrones come set per l’iconica battaglia delle Acque Nere, dove Stannis Baratheon attacca Approdo del Re per conquistare il trono di Re Joffrey. La fortezza sulla scogliera, a 37 metri sopra il livello del mare, si trova al di fuori delle mura della città.



Il Cammino della Vergogna di Cersei - La pittoresca Via di Sveti Dominika, ricca di vicoli e viuzze, si trova all’interno del centro storico di Dubrovnik, patrimonio dell’Unesco. La strada compare in diverse scene durante la serie, tra cui quella del famoso “cammino della vergogna” della Regina Cersei, che percorre nuda la città per espiare i propri peccati. La strada si trova nei pressi del monastero e della chiesa domenicana e conduce al forte Revelin, a Ploče, ingresso est del centro storico.



Qarth - L’isola di Lokrum, vicino a Dubrovnik, nella serie presta i suoi ambienti alla città di Qarth, luogo in cui Daenerys Targaryen visita il Re delle Spezie. L’isola si trova a soli 15 minuti di barca dal vecchio porto della città di Dubrovnik. Lokrum è una Riserva Naturale e una Riserva Speciale per la Vegetazione Silvestre, abitata da famiglie di pavoni. Una delle principali attrazioni dell’isola è il piccolo lago chiamato Mrtvo More, o Mar Morto, una pozza di acqua cristallina e balneabile.



