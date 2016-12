Identikit dalla Croazia: ma che turista sei?

Colto – É appassionato d'arte e di storia e quindi Ragusa (Dubrovnik) è la sua meta ideale: città dall'irresistibile fascino mediterraneo, costruita dai veneziani, con un'offerta culturale unica, fatta di tesori architettonici, musei, chiese e cattedrali, teatri ed eventi culturali di spessore. Anche Zagabria, capitale della Repubblica di Croazia, è una città da visitare per la ricchezza culturale, per i numerosi monumenti storici e per la preziosa architettura medievale. E Zara (Zadar) riserva magnifiche sorprese, per i resti romani ei palazzi veneziani del suo centro storico.



Curioso - In vacanza non vuole essere un semplice “turista”, ma immergersi nelle tradizioni del luogo, conoscere le abitudini degli abitanti e gustare tutti i sapori del cibo locale. Le sue mete ideali per una vacanza in Croazia sono la regione della Baranja e Varaždin. La piccola regione della Baranja si trova a Nord-Est della Croazia, e regala paesaggi estremamente suggestivi e affascinanti, oltre a un'enogastronomia veramente squisita. Varaždin è la città del barocco, dei giovani, della musica, dei fiori e delle biciclette: la chiamano la “Piccola Vienna”, per via del ricco patrimonio naturale che offrono i tanti parchi della città. Situata nel nord della Croazia, sulla riva meridionale del fiume Drava, è un vero “must” se si desidera scoprire la più autentica cultura croata.



Esploratore – É un vero amante della natura incontaminata e ama le attività all'aria aperta. Per lui ideale è la Riviera del Paklenica, dove troverà una vacanza memorabile: il mare cristallino per lunghe nuotate e immersioni, il fiume Zrmanja per fare rafting o canoa, il Parco Nazionale del Paklenica per mettersi alla prova con escursioni a piedi o in bicicletta, canyon e montagne per scalate e alpinismo, grotte per scoprirsi speleologi. Sempre per l'esploratore, Omis è una cittadina non lontana da Spalato dove è possibile fare rafting, free climbing, canyoning, windsurfing e immersioni sono tra le proposte più gettonate per una vacanze vivace e dinamica.



Spirito libero - La sua vacanza perfetta è fatta di giornate adrenaliniche e nottate all'insegna di feste e divertimento. La meta ideale per la sua vacanza in Croazia è Spalato (Split). Divertimento assicurato con gli amici, nella seconda città più grande della Croazia, dall'atmosfera allegra e vivace, le spiagge di sabbia, i party pieni di vita e mille attrazioni, negozi, ristoranti, bar, locali e tanti eventi mondani. Grazie alla sua posizione, Spalato è anche il luogo ideale per partire alla scoperta delle tante isole della Croazia note per i party fino all'alba, come la splendida Hvar.



Romantico – Gli piace ammirare i tramonti in riva al mare e adora i panorami pittoreschi o mozzafiato. Rovigno (Rovinj) e i Laghi di Plitvice sono le mete ideali per la sua vacanza in Croazia. La medievale Rovigno è immersa in un'atmosfera affascinante e poetica, resa unica dall'atmosfera veneziana, dagli stretti vicoli in pietra, dalle piccole case colorate, dalle barche da pesca ormeggiate al porto, il tutto reso ancora più speciale dalla splendida vista sul mare aperto. Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice è una delle più grandi meraviglie naturali d'Europa. Protetti da alte montagne boscose, uno sotto l'altro si rincorrono sedici stupendi laghi di acqua cristallina, collegati tra loro da una serie di fiabesche cascate, e avvolti dalla magia dei boschi e dei verdi prati circostanti.



Familista – Vacanze con partner e figli : Parenzo (Poreč) è la suia prima meta: organizzata e tranquilla regala un mare cristallino e tanti parchi acquatici per un divertimento assicurato anche per i più piccoli. É la destinazione perfetta anche per le famiglie che amano lo sport all'aria aperta - ciclismo, vela e pesca - con una grande offerta di escursioni in mare e nell'entroterra istriano.



Tipo da spiaggia – Anche in inverno, come adesso, vagheggia sole, il suono delle onde e spiagge, sreadi: le sue mete ideali per una vacanza in Croazia sono le spiagge croate , tra le più belle del mondo, come Zlatni Rat, sull'isola di Brac e Saharun, sull'isola di Dugi Otok , che stanno aspettando il suo telo da mare.



Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.croatia.hr