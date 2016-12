Ibiza trendy, tra feste, musica e boutique

Lunghe spiagge di sabbia bianca e minuscole calette, oltre a spettacolari paesaggi dell'entroterra, fanno di Ibiza uno dei patrimoni mondiali dell'Unesco. Ma quest'isola delle Baleari è ben lontana dall'essere solo una meta naturalistica: shopping, moda, cultura, hotel all'avanguardia, festival e discoteche con dj internazionali la rendono ideale per una vacanza all'insegna del divertimento più sfrenato. La nightlife di Ibiza è pazzesca: discoteche di ogni genere e feste all'avanguardia, animate dai dj più in del momento, attirano ogni anno migliaia di giovani da tutto il mondo. Ma le strade dell'isola non sono da meno: di notte si popolano, animandosi con mercatini, bar e concerti per tutti i gusti.

Vestiti come vuoi, ma con gusto – Ibiza è un’isola unica anche per l’inconfondibile stile modaiolo di cui si fa portatrice. Lo stile di Ibiza, la cosiddetta moda Adlib, si diffonde negli anni '70, con un ideale: far prendere coscienza alle donne del proprio corpo, così da essere capaci di vestirsi con gusto, valorizzandolo. Un'estetica comoda, semplice, che si adegua ai lineamenti di chi la indossa, riflettendo lo spirito libero e rilassato che caratterizza gli abitanti di Ibiza. La moda Adlib, cui maggior promotrice è Smilja Mihailovich, è ormai diffusa in tutto il mondo ed ispira sempre più stilisti internazionali nell'allestimento delle loro passerelle: colore bianco e freschi tessuti di cotone, lavorati artigianalmente, ornati con pizzi e decorazioni caratterizzano capi imperdibili per chiunque voglia riscoprire la tradizione tessile dell'isola, con una sfumatura di modernità, tendenza e glamour.



Vetrine di gusto – Nonostante le piccole dimensioni, lo shopping ad Ibiza non ha nulla da invidiare a quello delle grandi metropoli. Marche internazionali, ateliér di giovani disegnatori di talento e chioschi artigianali con pezzi unici, antichi, moderni, esotici o della tradizione locale: ce n'è per tutti i gusti. Dalt Vila, il Barrio de La Marina, la Avenida Bartolomé Rosellò e Marina Botafoch sono alcune delle zone in cui si concentrano i negozi della città. A Santa Eularia, Sant Josep, Sant Antoni e Sant Joan si trovano invece delle piccole boutique con autentici tesori fatti a mano. Se però si vuole respirare la brulicante aria di tendenza dell'isola, bisogna andare ai mercatini di Las Dalias e punta Arabì: qui si trovano dei piccoli laboratori in cui gli stilisti anticipano le mode e le tendenze che popoleranno tutte città europee più glamour.



Nightlife da sogno - Ibiza è un tempio musicale, un laboratorio di tendenze, una piattaforma di sperimentazione. Ogni anno i migliori dj si sbizzarriscono nelle feste musicali più cool del panorama europeo, tra spiagge glamour e discoteche all'avanguardia. Non per nulla Ibiza ha popolato l'immaginario e le canzoni di artisti del calibro dei Pink Floyd, Cat Stevens, Bob Marley, Eric Clapton e Spadau Ballet. Rifugio di gente fuori dal comune, intellettuali, artisti, anticonformisti, Ibiza dagli anni 90 è pioniera anche della musica elettronica, che attira ogni anno i dj più in voga del panorama mondiale. Ma l'offerta musicale è davvero variegata: basta passeggiare per le vie delle discoteche per avere un'ampissima varietà di generi musicali e ambientazioni fuori dal comune, che si adeguano a tutte le preferenze.



Hard Rock Hotel - Per vivere una vacanza totalmente all'insegna della musica, Ibiza offre la possibilità di soggiornare in un luogo all'avanguardia, situato direttamente sul mare: il primo Hard Rock Hotel in Europa È ideale per una clientela alla ricerca di una vacanza diversa, in un luogo d'incontro dall'atmosfera veramente cool, con un servizio unico ed esclusivo dove la musica è la principale protagonista. Tutto con la colonna sonora che caratterizza i Café più cool d'Europa.

Per informazioni: www.ibiza.travel



