Grecia: le 60 mitiche spiagge della magnifica Skiathos

Fantastiche spiagge - Insieme ad Alloneso e Scopelo, Skiathos fa parte dell'aricpelago delle Sporadi Settentrionali ed è una delle mete preferite dai turisti internazionali ormai da molti decenni. Un successo dovuto alle oltre sessanta spiagge organizzate e premiare con la bandiera Blu: da vedere Koukounaries considerata una delle più belle del mondo , ma anche Megali Ammos, Vassilias, Achiadies, Kanapitsa, Banana (la più mondana e trasgressiva) e Agia Eleni. Sul versante nord dell'isola ecco le spiagge più solitarie e forse ancora più belle, come Mantraki, Elias, Agistros, Kehria, Megalos Asselinos. Da non perdere un bagno nel mare limpidissimo antistante alla spiaggia di Lalaria con i ciottoli rotondi, quasi sferici, e la celebre “Pietra bucata”, uno sperone roccioso sul mare che è diventato un po' il simbolo di Skiathos.



Le suggestive taverne - Ma vale la pena anche passeggiare la sera nella pittoresca città di Skiathos, che costruita su un pendio abbraccia con le sue case colorate il porto dove potrete trovare innumerevoli suggestive taverne e ristoranti pronti a offrire pesce freschissimo e gustoso e le tante specialità locali, tra cui lo tsipouro, tradizionale liquore greco. Anche all'interno Skiathos riserva tantissime belle sorprese, tra cui antiche chiese e monasteri; e una moschea che testimonia il dominio ottomano.



Vita notturna e passeggiate salutari - Ma Skiathos è famosa anche per la sua vivacissima vita notturna che ne fanno una dellemete privilegiate del turismo giovanile. Skiathos è anche l'unica isola del mare Egeo che offre la possibilità di provare ben 24 escursioni a piedi per una lunghezza complessiva di 170 chilometri, per scoprire le meraviglie della sua architettura o una flora assolutamente preziosa, con fitte foreste di pini, fiori selvatici e coloratissimi, vasti oliveti.



Per maggiori informazioni. www.skiathos.gr



