Finestre sul mare: 10 hotel davvero straordinari

Il fascino impareggiabile di Ischia - A Casamicciola Terme, il più importante centro termale dell’isola d’Ischia, si trova l’Hotel La Madonnina, una dimora di charme a picco sul mare, in vero stile ischitano. Gli ospiti potranno soggiornare in una delle 21 camere decorate con caratteristici pavimenti in maiolica e tutte attrezzate con terrazze. Per concedersi qualche istante di benessere, la moderna Spa con piscina coperta con idromassaggio, percorso Kneipp, sauna e doccia emozionale; e per fare il primo bagno della stagione, l’albergo propone una spiaggia privata con piattaforma-solarium e sorgenti di acqua calda a 37/40° proveniente direttamente dal mare.



Un hotel ‘art nouveau’ con vista sul panorama ligure - A Rapallo, perla della Riviera di Levante in Liguria, si trova il Grand Hotel Bristol Resort & Spa, uno degli hotel più noti e storici del Bel Paese. L’hotel vanta più di 100 anni di storia e nel tempo ha saputo mantenere intatto il suo inconfondibile stile liberty. Posizionato di fronte al mare, dalle camere e dal ristorante si gode di una vista mozzafiato sul Golfo del Tigullio. Al suo interno una moderna Spa.



Il lusso discreto di una dimora sull'oceano -In Francia, nei paesi della Loira, a Les Sables d’Olonne sorge l’Atlantic Hotel & Spa un albergo in stile contemporaneo, con vista sull’incantevole baia. Al suo interno 30 lussuose camere, molte dotate di splendide vetrate e terrazze con vista diretta sull’oceano. Per concedersi qualche ‘coccola’ il luogo ideale è la bellissima Spa e la grande piscina coperta. Al Ristorante ‘Le Sloop’, arredato con tinte chiare e dettagli che richiamano i colori del mare, si possono gustare i fritti di mare dello chef Alexandre Bieignon.



Un castello affacciato sulle spiagge della Normandia - Sul canale della Manica, a Ėtretat, in Francia, una delle più note località della Costa d’Alabastro, sorge l’esclusivo Domaine Saint Clair-Le Donjon. A caratterizzare questo splendido castello ricoperto d’edera e circondato da un grande parco, è la vista mozzafiato che si gode dalle camere: il mare, le scogliere e il tipico villaggio normanno di Etretat. Vantano una magnifica vista mare anche la piscina esterna e il ristorante, che propone le migliori ricette a base dei prodotti del territorio.



Una villa del xix secolo nel capoluogo corso - Ad Ajaccio in Corsica, sulla ‘Route des Sanguinaires’ si può soggiornare all’Hotel Demeure Les Mouettes, all’interno di una tipica villa del XIX secolo recentemente ristrutturata. L’albergo dispone di un accesso diretto alla spiaggia, un’invitante piscina circondata da palme e grandi stanze che presentano belvederi affacciati sul golfo di Ajaccio. Tutt’intorno un grande parco verde.



Un gioiellino sul mare della Costa Azzurra - A Sainte Maxim, si trova un vero gioiello della Collection, La Belle Aurore, una deliziosa dimora affacciata sul Golfo di Saint-Tropez. Le camere sono spaziose, decorate in stile provenzale con tinte tenui e sfumature d’azzurro, e presentano grandi balconi che regalano tutto lo spettacolo del mare. La grande piscina esterna sembra un tutt’uno con il mare. All’interno del ristorante le migliori ricette del territorio e, in estate, c’è la possibilità di cenare all’aperto, sul mare, e gustare le delizie a base di pesce fresco.



Un hotel circondato dal mare e dalla natura - Saint-Jean-de-Luz è una graziosa cittadina dell’Aquitania, in Francia, un tempo villaggio di pescatori e luogo frequentato dai corsari per la sua posizione strategica vicina alla Spagna. Qui, accanto alla scogliera e affacciata sull’Atlantico, è ubicata La Reserve, un hotel di charme circondato da 3 ettari di parco. L’immensa piscina presenta un panorama unico sull’oceano, così come la terrazza del ristorante ‘Ilura’, dove lo chef Fabrice Idiart prepara le sue ricette gourmet.



‘Pieds dans l’eau’ nel mare bretone - L’albergo Le Sables Blancs si trova proprio sulla spiaggia più bella di Concarneau, in Bretagna, Francia. Gli interni sono accoglienti, con pavimenti e mobili in legno; le grandi finestre del bar, del ristorante e delle camere si affacciano direttamente sul mare bretone. In questa struttura si possono fare corsi di cucina, passeggiate nei vigneti ed escursioni in bicicletta.



Un resort sulle scogliere di Mykonos - Lo splendido boutique hotel Greco Philia, situato sopra la famosa spiaggia Elia di Mykonos, in Grecia, è il luogo perfetto per rigenerare il corpo e lo spirito. Nelle camere la pietra e il legno sono accostati a elementi decorativi in stile moderno e a un’architettura tipicamente greca. La magnifica piscina esterna si apre sullo splendido panorama greco e all’interno tutto il relax di un’esclusiva Spa.



Un paradiso sospeso tra mare giardini tropicali - Il Domaine de l’Orangeraie Resort & Spa sorge sull’isola di La Digue, nell’arcipelago delle Seychelles. Qui gli ospiti potranno alloggiare nelle 55 ‘casette’ costruite seguendo lo stile locale in cui prevale il legno e ricreando un’ambientazione zen. Tutt’intorno un grande giardino lussureggiante e l’oceano in tutta la sua vastità.



