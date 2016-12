Emilia Romagna, la Riviera è all'avanguardia

13 Bagni in uno, con servizi da record - A Rimini è nato Le Spiagge, un grande villaggio turistico sulla spiaggia che accorpa ben 13 Bagni. A disposizione dei turisti ci sono dei servizi da record: 6500 lettini, 2500 ombrelloni, 25 campi sportivi tra beach tennis, beach volley, foot volley e beach soccer, 7 aree per noleggio natanti, 3 palestre attrezzate, 2 aree benessere con altrettante vasche idromassaggio, parchi gioco e zone pet friendly.



Parola d'ordine: divertimento - L'evento è per tutti, ma saranno soprattutto i bambini ad apprezzarlo: si tratta di Giocaestate-Sport e divertimento sulla spiaggia. Sulla Riviera di Rimini, da Torre Pedrera a Miramare, degli istruttori UISP daranno lezioni gratuite di aerobica, ginnastica, acquagym, balli, giochi e animazione.



Un'estate di benessere - Sulla Riviera di Rimini prosegue l'iniziativa delle Spiagge del Benessere. Fino al 29 agosto, da Bellaria Igea Marina a Cattolica, oltre 40 stabilimenti balneari diventano palestre a cielo aperto e centri di meditazione, con una miriade di attività psico-corporee e proposte di wellness., con tante iniziative e serate a tema sul benessere. Per i più piccoli invece ci saranno eventi speciali con fiabe animate e yoga bimbi.



Wellness a colori - All'Altamarea Beach Village di Cattolica, presso il Centro benessere Aromatica, i trattamenti sono legati al colore. Aromaterapia e cromoterapia sono combinate per scoprire gli elementi a cui attingere per riequilibrare le proprie energie, scegliendo tra i trattamenti offerti. Novità 2015: i Wellnesspedalò, pedalò con vasca idromassaggio incorporata con acqua di mare, per rinfrancarsi e gustarsi il sole in assoluta tranquillità.



Galeotto fu il bracciale - A Riccione c'è la Spiaggia delle Donne, Zona 97 , gestita da donne imprenditrici che propongono per tutta l'estate un cartellone di eventi per grandi e piccoli. Tra i servizi offerti dalla Spiaggia delle Donne c'è il particolare bracciale Single Free, distribuito gratuitamente a uomini e donne che vogliano manifestare la propria disponibilità sentimentale, consentendo così di poter fare nuove conoscenze e, perché no, di trovare l'anima gemella.



Una spiaggia in miniatura - Mini ombrelloni, mini lettini, mini cabine, mini palestra e perfino mini mosconi per imparare a remare in acqua come i veri bagnini: tutto questo – e molto altro – si trova nella Zona 135 a Riccione e che fa parte del Circuito Happy Family Beach. Si tratta di uno stabilimento balneare che ha una zona in miniatura a misura di bambino in tutto e per tutto: bimbo gym, piscine in sicurezza, galeoni per le arrampicate e perfino corsi per mini bagnini.



La vacanza trendy non è mai stata così comoda - Vistamare è tra i meeting point più trendy di Milano Marittima. Oltre a tende di canapa e lino con comodissimi King Bed per rilassarsi in comodità ed una piscina sulla spiaggia, trattata con sale dolce delle Saline di Cervia, la struttura offre un'area Beauty e Wellness e un'attrezzatissima zona Fitness con la possibilità di usufruire di un personal trainer (www.vistamaresuite.com).



Active, genuine, relaxed, positive – La filosofia del Fantini Club di Cervia prevede una vacanza di alta qualità, offrendo un benessere globale, bilanciando quattro componenti fondamentali: BE active, BE genuine, BE relaxed e BE positive. In una location in riva il mare, Fantini Wave Spa coniuga il potere rigenerante dell'ambiente marino con gli effetti benefici di trattamenti estetici e curativi, offrendo l'occasione di gustare piatti leggeri e sfiziosi nel Ristorante Wave Spa.



A Riccione un tesoro sott'acqua - A Riccione, a pochi metri dalla riva, c'è un' oasi sommersa ricca di anemoni, granchi, bavose, cefali e tanto altro, scoperta per caso nel 2011. Per tutta l'estate il progetto Blennius permette di osservare questo patrimonio biologico, organizzando escursioni con snorkeling e speciali passeggiate sotto le stelle per i più piccoli, per ammirare grazie alle torce le specie marine che di notte vengono sotto costa.



