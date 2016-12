E quest’anno le vacanze le faccio a vela

Grazie infatti agli skipper che pubblicano le proprie vacanze ed esperienze su Sailsquare, si può partire insieme in perfetto stile sharing economy. Per salire a bordo di una delle proposte di viaggio basta, selezionare il viaggio che si preferisce e prenotare tra le centinaia di proposte in oltre 38 destinazioni tra coste e isole di Italia, Spagna, Croazia, Grecia, Turchia, Francia e Canarie. Si potrà inoltre scegliere se riservare l’intera imbarcazione per una vacanza con famiglia e amici oppure decidere di salire a bordo singolarmente in una proposta a tutta condivisione con nuovi amici da conoscere direttamente a bordo.



Di seguito ecco i dieci percorsi più originali del momento.



1. Sbarco dei pirati a Cadimare (24-26 giugno) - Un weekend di relax e divertimento nel Golfo di La Spezia animato dalla spettacolare Festa dei Pirati di Cadimare. L'equipaggio butterà l'ancora davanti al paese per ammirare dal mare i fantastici fuochi d'artificio che si riflettono sull'acqua. Sarà poi possibile scendere a terra per partecipare alla festa e assistere ai numerosi spettacoli in programma.



2. Yoga e divertimento tra Ibiza e Formentera (10-17 luglio) - Le più belle cale di Ibiza e Formentera e, per chi vuole, a bordo si può praticare yoga e meditazione con intorno un paesaggio pieno di bellezza e fascino. A bordo potrete gustare le ottime specialità culinarie che skipper e hostess prepareranno giornalmente, a voi non resterà che rilassarvi e godervi la navigazione.



3. Vela e Fotografia...lo scenario migliore per imparare (11-15 luglio) - A bordo con Francesco, fotografo professionista, è la vacanza perfetta per unire la vela e la fotografia. Nella splendida cornice delle Isole Pontine, non c'è scenario migliore per divertirsi, imparare e immortalare splendidi paesaggi e momenti di vita di bordo.



4. Flottiglia di più barche per la Festa del Redentore a Venezia (15-17 luglio) - La bellezza di Venezia raggiunge il suo massimo con la festa del Redentore. Per un solo giorno all’anno l’isola della Giudecca viene congiunta con le altre isole della città da un ponte di barche, la sera il traffico si ferma e il bacino di San Marco si popola di barche di tutti i tipi, le rive si riempiono di migliaia di persone… tutti con il naso all’insù ad aspettare lo spettacolo dei fuochi che illuminano le cupole e i tetti della città e tutti i fortunati che si godono lo spettacolo.



5. Alle Olimpiadi di Rio? In catamarano! (16-23 luglio) - Più avventurosa è la proposta che prevede un tour della Patagonia verso Rio e il teatro dei Giochi Olimpici 2016. Da metà Luglio a fine Agosto per una crociera in una delle coste più belle dell’intero Sud America, quella Brasiliana che va da Paraguanà a Rio de Janeiro, a bordo di un confortevole catamarano da 140 mq. Un susseguirsi di spiagge bianchissime e isole da sogno: Ilha de Sao Sebastiao, Praia do Sul, Praia de Ribeira, Parati, Ilha Grande. Un’occasione unica per esplorare questa meravigliosa costa e assistere ad alcune delle gare in programma ai Giochi Olimpici di Rio.



6. Sette giorni in costiera Amalfitana (6-13 agosto) - Una fantastica avventura all’insegna del divertimento che parte dalle case colorate della piccola baia di Procida e prosegue nella meravigliosa isola di Ischia, fra le piscinette termali di Sorgeto e la rada di Sant’Angelo. Scopri la magia di passare una notte a Capri, con una bellissima vista sui faraglioni, per poi andare a curiosare i vicoletti di Amalfi e Positano.



7. Eolie. Magia di vela e sapori (13-20 agosto) - Sette giorni per sette meravigliose isole vulcaniche vere e proprie perle del Mediterraneo a Nord della costa siciliana. Le Eolie sailòsquaregi sempre diversi che vi si apriranno innanzi ogni giorno e che vi rimarranno indelebili nella mente e nel cuore. Lipari, Filicudi, Salina, Panarea, Stromboli e Vulcano saranno le nostre mete per una crociera all'insegna di natura, divertimento e buona cucina.



8. Costa Azzurra e isole Porquerolles (13-20 agosto) - La vacanza perfetta per divertirsi e godersi i luoghi più belli della Costa Azzurra, ma anche per rilassarsi nel paradiso delle isole Porquerolles. Splendide le tappe previste: Cannes, St Tropez, Port Cros (Isole Porquerolles) con pernottamento in baia al Gavitello, Agay e Marina Baie des Anges.



9. Kite e fotografia (14-20 agosto) - Kite-Trip negli spot più straordinari del Mediterraneo. A bordo potrai usufruire di un istruttore accreditato AKI-FIV per lezioni e assistenza e di un fotografo professionista che immortalerà i tuoi momenti più belli. La barca di Francesco è lussuosa e veleggerà tra le baie mozzafiato del nord della Sardegna, trascorrendo in acqua un’intera settimana, facendo una vita di mare e di bordo indimenticabile.



10. Il cous-cous Fest (19-26 settembre) - Uno degli appuntamenti più attesi di S. Vito Lo Capo è il Cous Cous International Festival. Tra profumi, colori e sapori provenienti da tutto il mondo e un ricco programma di eventi, sarà una settimana indimenticabile. Ogni sera un concerto, un piatto diverso, ogni mattina una spiaggia incantata e tanti amici da conoscere per condividere questa meravigliosa esperienza in barca a vela.