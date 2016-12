Dal Kent al Devon, quelle romantiche spiagge inglesi

Bamburgh, Northumberland, Inghilterra nordorientale - Sormontato dall’imponente Bamburgh Castle, questo lembo di costa incontaminata si caratterizza per un mare cristallino e vaste distese di sabbia, ed è l’ideale per una breve passeggiata mattutina. A circa un’ora di auto dalla città di Newcastle, nelle giornate limpide è possibile scorgere Lindisfarne Island e le Farne Islands, oltre al delizioso paesino di Bamburgh, in cui avrai numerose possibilità per gustare del pesce appena pescato. Fermati al Potted Lobster per un delizioso granchio condito.



Margate, Kent, Inghilterra sudorientale - La cittadina in cui l’artista Tracey Emin visse per tutta la sua infanzia è diventata molto alla moda negli scorsi anni, grazie ai suoi locali eclettici, negozi vintage, boutique bed & breakfasts e l’apertura della Turner Contemporary Gallery (il grande artista affermò che Margate può vantare "il cielo più incantevole di tutta Europa"). A sole due ore di treno da Londra, la spiaggia di Minnis Bay nel fine settimana si riempie di hipster desiderosi di immergersi nell’atmosfera trendy del luogo, mentre le spiagge sabbiose sono molto in voga tra le famiglie che vogliono godersi gli specchi d’acqua lasciati dall’alta marea, le giostre per bambini e le sale giochi.



Bantham Beach, Devon, Inghilterra sudoccidentale - Al sesto posto nella guida Lonely Planet del 2015 sulle dieci spiagge più belle in Europa, Bantham, nel Devon, è una riva dorata con distese di sabbia sormontate da dune, ed è una delle spiagge preferite dagli amanti del surf, per via delle sinuose onde e delle numerose scuole di surf che impartiscono lezioni ai principianti. La foce del River Avon crea increspature a sufficienza per mettere alla prova anche i surfisti più esperti. Il Devon dista circa cinque ore di auto da Londra.



Blackpool Pleasure Beach, Lancashire, Inghilterra nordoccidentale - Blackpool, sulla costa nordoccidentale inglese (a circa novanta minuti di treno da Manchester) è un luogo imperdibile per gli amanti del più classico divertimento al mare: immaginati gelati, sale giochi ed escursioni in sella a un asino sulla spiaggia. Questa vivace cittadina turistica offre numerose possibilità di divertimento per i più piccoli, tra cui la celebre Blackpool Tower e un parco giochi in vecchio stile, con montagne russe vintage in legno , costruite cento anni fa.



Pedn Vounder, Cornovaglia, Inghilterra sudoccidentale - Pedn Vounder, probabilmente una delle spiagge più belle della Cornovaglia, a circa tre ore di auto da Bristol (Inghilterra sudoccidentale) si estende tra Logan's Rock, da un lato, e il Minack Theatre, sulla cima della scogliera, dall’altro. Un paio di avvertimenti: è una spiaggia per nudisti, seppur non ufficialmente, e la discesa lungo il sentiero è difficoltosa, ma ne vale la pena per raggiungere le lagune con acqua bassa scaldata dal sole. Più in alto, Treen Farm, campeggio sulla cima della scogliera, offre i principali comfort e panorami ineguagliabili.



Camber Sands, East Sussex, Inghilterra sudorientale - Ideale per una passeggiata, Camber Sands, sulla costa sudorientale inglese (a circa due ore di treno da Londra) si caratterizza per le dune dorate ideali per organizzare un picnic. Dall’estremità occidentale dell’affollato parcheggio, ci si può godere una rilassante camminata attraverso la distesa infinita di sabbia. E se non hai portato con te il picnic, nel paese troverai il Rye Bay Cafe, ottimo per un pranzo.