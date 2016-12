Croazia: un tuffo dove l’acqua è più blu

1) Stiniva, Isola di Vis- Benvenuti in uno dei luoghi più paradisiaci della Croazia: la spiaggia di Stiniva, sull'isola di Vis, è una meta meravigliosa per l’estate: questo diamante nascosto della Croazia è stato recentemente proclamato la “Spiaggia più Bella d'Europa nel 2016” da European Best Destinations. Stiniva si trova nella parte meridionale di Vis, vicino al paesino di Žužec. Questa piccola baia semicircolare di ciottoli è nascosta tra due scogliere alte e strette e l’accesso al mare (largo solo cinque metri) è una stretta fessura nella roccia. Non ci sono strade che raggiungono la baia – ci si può solo arrivare solo a piedi attraverso un sentierino o via mare con uno dei battelli locali, con partenza nella baia di Rukavac.



2) Zlatni Rat, Isola di Brac - La spiaggia di Zlatni Rat è un altro luogo degno di nota, un miracolo di Madre Natura e una tra le punte di diamante della costa croata, e si trova nei pressi di Bol, sull'isola di Brac. La lunga spiaggia di ghiaia dorata si estende nell’Adriatico come una mano che si protende. Grazie ai venti e alle onde, è il luogo perfetto per chi ama il surf e il kite-surf. L’assenza di sabbia e alghe sulla spiaggia la rendono anche un luogo ideale per lo snorkeling. La spiaggia è raggiungibile in auto o a piedi da Bol in circa 20 minuti, ma nel periodo estivo ci sono anche servizi di trasporto via mare e treni turistici.



3) Sakarun, Isola di Dugi Otok - La spiaggia Sakarun si trova nella parte settentrionale dell'isola dalmata di Dugi Otok e con i suoi 800 m di lunghezza di spiaggia di sabbia bianca e acqua cristallina, merita sicuramente una visita. Sakarun è molto popolare tra le famiglie per l’ acqua poco profonda, che la rende una zona ideale per la balneazione anche per i bambini piccoli. Dietro la spiaggia, una pineta completa la bellezza del paesaggio con i suoi colori verde scuro che offrono riparo all’ombra nelle calde giornate estive. I ristoranti in spiaggia sono famosi per i loro deliziosi piatti locali e i cocktail bar completano alla perfezione il fascino del posto.



4) Vela plaža, Baška, Isola di Krk - L’isola di Krk è uno dei punti focali per il turismo in Croazia. Situata tra le isole del Quarnero, l'isola di Krk è famosa per essere un luogo splendido, pittoresco, ricco di spiagge di sabbia e di ciottoli, di baie naturali e coloratissimi paesaggi. La città di Baska è situata sulla costa meridionale dell’isola ed è particolarmente popolare per la spiaggia di Vela (Vela Plaza), premiata con la Bandiera Blu, simbolo di qualità e purezza. Questa spiaggia è uno dei luoghi preferiti da giovani, famiglie e bambini: è lunga quasi 2 km e le parti sabbiose sono abbastanza spaziose e adatte ai piccoli.



5) Lubenice, Isola di Cres - Il centro focale del turismo dell’Isola di Cres è la spiaggia mozzafiato situata sotto il paesino di Lubenice. Il panorama della spiaggia di sabbia bianca sulla ripida scogliera sembra preso da un libro illustrato. La spiaggia non è di facile accesso, si può essere raggiungere solo a piedi da Lubenice o in barca (i tour si possono prenotare presso la reception del Campeggio Slatina). La spiaggia è una vera perla nascosta e solitamente poco frequentata, il posto ideale per godersi la natura, rilassarsi, respirare a pieni polmoni e dimenticare la routine quotidiana.



6) Rajska plaža, Lopar, Isola di Rab - Il nome della spiaggia di Rajska, sull’isola di Rab, significa letteralmente “Spiaggia del Paradiso”. Si estende per circa 2 km nella parte settentrionale dell’isola di Lopar. La sua sabbia bianca, l’acqua cristallina e la verde vegetazione che abbracciano il lido sono state le ragioni per cui ha ottenuto la Bandiera Blu. Soprattutto famiglie e bambini amano questa spiaggia, perché sabbia, acqua bassa e scivoli d’acqua sono l’ideale per giocare e divertirsi. Le caffetterie, i ristoranti e i bar arricchiscono Paradise Beach di delizioso cibo e bevande locali.



7) Spiaggia di Saplunara, Isola di Mljet - L’isola di Mljet è una tra le più rurali della Croazia ed è un vero gioiello naturale. La spiaggia di Saplunara si trova su una delle estremità dell’isola: si estende per circa 1 km ed è circondata da una fitta pineta. La spiaggia è divisa in due parti, la grande Saplunara e la piccola Saplunara. Non ci sono alberghi o ristoranti in spiaggia, solo alcuni banchetti che offrono piatti della cucina tipica croata, in particolare carne e pesce alla brace. Gli amanti dello sport e della vita attiva potranno affittare delle canoe, fare snorkeling, kayak, esplorare l’isola in bicicletta o fare una bella escursione.



8) Kraljičina Plaža, Spiaggia della Regina, città di Nin - La spiaggia di Nin sulla costa dalmata della Croazia è conosciuta come Kraljičina Plaza, o spiaggia della Regina. Si tratta di una spiaggia di sabbia con vista sulle montagne: sembra una laguna con le sue acque poco profonde, le dune erbose e i banchi di sabbia che creano delle lingue di sabbia. Questa popolare spiaggia della Dalmazia è l’ideale per famiglie con bambini per l’acqua bassa del mare e le temperature miti. Qui si possono anche facilmente trovare Spa e trattamenti benessere, così come attività sportive come pallavolo, kite e wind surf e badminton. I numerosi bar e ristoranti lungo la spiaggia servono prelibati piatti regionali.



