Croazia: l’antica Zara e il suo magnifico arcipelago

Di origini romane, oggi Zara (Zadar in croato) è una delle città più fiorenti della Croazia. Punto di partenza per numerosi parchi naturali e isole. Collegata con numerosi voli da tutta Europa e con il traghetto da Ancona. A parte la suggesione unica delle sue strade, caffè, ristoranti e del lungomare, Zara è molto ricca di eventi e patrimonio culturale. Infatti per la sua specificità di contenere in una singola piazza (Forum) i stili architettonici storici dall’antico romano fino ai giorni nostri, Zara è sulla lista dei candidati per il patrimonio mondiale dell’Unesco.



Una città soprendente - Oltre la chiesa di San Donato, la cattedrale di Sant’Anastasia e numerose chiesette interessanti da non perdere sono assolutamente l’Arsenale, il nuovo Museo del vetro antico, le mura e il “Garden”, l’Organo marino, il Saluto al sole e la Piazza del Popolo e “Kalelarga” (Narodni trg e Siroka ulica). Insomma Zara è da godere, la vita notturna, vari eventi o semplici passeggiate in una città dalla quale si raggiungono le isole e un mare bellissimo in pochi minuti. Non tornate a casa senza una bottiglia del Maraschino, il Re dei liquori inventato dai farmacisti Francescani di Zadar ( Zara) tre secoli fa e portato a fama mondiale dal patrizio genovese Giacomo Luxardo, è un distillato di ciliegie dalmate marasche.



Il lago di Vrana - Non lontano da Zara ecco Petrčane un altro villaggio turistico in mezzo ai pini sulla spiaggia di ciottoli e con mare particolarmente pulito. La località è famosa anche per la vita notturna; oppure il parco nazionale a di Paklenica a sud della regina delle montagne Croate, Velebit. Tra le sue gole, rocce e boschi oltre al trekking è diffusissima la pratica dell’arrampicata. Un’altra meraviglia è il Parco Naturale Lago di Vrana, il lago più grande d'acqua dolce in Croazia con una riserva ornitologica dove nidificano ben 110 specie di uccelli.



L’isola di Pag – sopranominata “isola lunare” per il suo caratteristico paesaggio spoglio, esposto alla bora. Sempre più famosa come “Ibiza Croata” per via delle numerose discoteche sulla spiaggia di Zrće vicino a Novalja, ma è anche un luogo da vacanza di famiglia grazie alle bellissime spiagge, campeggi e la città di Pag, ricca di patrimonio culturale. La produzione artigianale del merletto tipico della città di Pag è inserita nella lista del patrimonio immateriale dell’Unesco. Grazie alla bora, il vento che porta il sale marino sulle rocce di Pag dove cresce soltanto la salvia, nasce uno dei pecorini migliori del mondo.



Pasman, Ugljan e l’”Isola Lunga” –ma cè anche nell’arcipelago zaratini l’isola di Pasman con il mare limpidissimo, adatta a chi ama la bicicletta. Altra isdola splendida è Ugljan. Ma è forse l’isola di Dugi Otok – a 1 ora e 30 minuti di traghetto da Zadar - si raggiunge una delle isole più belle e più tranquille. Il nome singifica “Isola lunga” la descrive molto bene, infatti è larga appena 4 km e lunga 45. Lungo l’isola scorre una strada panoramica che collega i 12 paesini: ottima gastronomia, la vacanza in pace assoluta, spiagge meravigliose, pesce fresco, vino locale. Potete soggiornare sul faro di Veli Rat, andare nella grotta dell’isola “Strašna peć”, fare una gita al sud dell’isola nel parco naturale di Telašćica, il bagno sulla spiaggia di Saharun, una delle più belle dell’Adriatico: i collegamenti, anche in aliscafo da Zara, non mancano.



Pesce e verdure a km zero - Gli agricoltori locali producono gli ortaggi di prima qualità quali insieme al pesce appena pescato nel mare più pulito del Mediterraneo finiscono sul vivacissimo mercato di Zara, il fornitore principale degli ottimi ristoranti della città. Il pasto più rapido e gustoso della zona sono le deliziose Acciughe fritte (spesso reperibile sulle strade di Zadar) e le cozze al vapore. Da non perdere anche la zuppa di pesce e il calamaro dell’Adriatico.



Per maggiori informazioni: www.zadar.travel