Croazia, Isola di Brač: i Tropici della porta accanto

L'isola di Brač (Brazza in italiano) è un paradiso a qualche decina di chilometri dall'Italia, nell'arcipelago spalatino della Croazia. L'isola è famosa per la limpidezza del mare e la tranquillità solare delle spiagge, tra le quali la più nota è quella di Zlatni rat (Promontorio d'Oro), il cui aspetto cambia a seconda della direzione del vento della corrente e delle onde: cresce grazie al depositarsi di minuti sassolini di ghiaia trasportati dal mare e cambia la propria forma sotto l'azione del vento e delle onde, orientando la sua punta da una parte o dall'altra del mare. Una spiaggia da sogno , che secondo i media stranieri risulta tra le più belle del mondo, ma anche, secondo il ”Los Angeles Times”, per queste sue affascinanti e misteriose caratteristiche uno dei 40 posti più insoliti della Terra.



La pietra di Brazza - Brazza è natura selvaggia e stupenda ma anche storia antichissima: sull'isola si trova l'affascinate Eremo Blaca (Pustinja Blaca), arrampicato sulla scogliera, fondato dai preti glagolitici ( il glagolitico è la più antica forma di scrittura slava) in fuga davanti agli Ottomani nel 1550. Un'antica tradizione veneziana che si tramanda di padre in figlio da secoli: con la bainca pietra di Brač (Brazza in italiano) sono stati costruiti il Parlamento di Budapest, ma anche il palazzo di Diocleziano, che ancora oggi impreziosisce Spalato, le cattedrali di Trogir (Traù) e Šibenik (Sebenico).



Delizie di pesce e di carne - La cucina, eccezionalmente genuina, è costruita sui prodotti essenziali del mediterraneo: pesce freschissimo, erbe aromatiche e profumatissime, fichi secchi, carruba, mandorle, pomodori, olio d'oliva e un vino affatto pretenzioso ma genuino leggero e dissetante. Gli agnelli e capretti sono noti già dai tempi antichi, e il Vitalac è un piatto delizioso e consiste in fegato d'agnello allo spiedo avvolto nell'intestino, che viene servito quale antipasto mentre l'intero agnello arrostisce al caldo delle braci. In ristorante, magari sulla terrazza dalla quale, nei giorni più limpidi si vedono le montagne d'Abruzzo.



Tutte le informazioni sulla località si trovano sul sito www.bol.hr/it/



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it