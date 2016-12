Croazia: Cherso e Lussino, i tropici di casa nostra

L'isola di Cherso è tra le più grandi isole dell'Adriatico, con una lunghezza di circa 80 km in direzione Nord-Sud. Il settore nord dell’isola è selvaggio e poco abitato e culmina nel Capo di Cherso che dà sul golfo di Fiume. Poco abitato è anche il versante orientale, bagnato dal canale di Veglia e dal Quarnerolo. L'isola di Cherso è circondata da alcune isole, di cui la più grande è Plauno, che è separata da Cherso per mezzo del canale della Corsia. Sull'isola di Cherso si trova lo straordinario lago di Vrana, il più grande della Croazia, che rifornisce d'acqua dolce anche la vicina Lussino.



Le deliziose spiaggette di Cherso - Molte le spiagge di Cherso, e decisamente belle: quelle di Valun, pittoresco villaggio di pescatori sono di ghiaia, entrambe circondate da una fitta e odorosa pineta e da un mare limpido e cristallino. Nel paese di Valun, frequantatissimo dagli italiani si possono trovare molti ristoranti e bar. Nei pressi delle due maggiori spiagge, una miriade di piccole calette nascoste . La spiaggia di Lubenice, si dice, è la più bella di Cherso, stesa ai piedi del paesino omonimo. Secondo la rivista tedesca Bild è al 15simo posto tra le più belle siagge del mondo. La spiaggia di Meli, non lontana dal villaggio di Ustrine è l’ideale per il gioco dei bambini, per l’acqua bassa. Si tratta di una spiaggetta nascosta, poco conosciuta, raggiungibile o a piedi o in barca.



Lussino, l’isola dei marinai - L'isola di Lussino è collegata a Cherso con un piccolo ponte mobile. Lussino vanta una costa molto frastagliata e con le sue tante insenature ed un mare limpido e cristallino è un paradiso per i diportisti che la visitano in barca. L’isola di Lussino è stata una vera incubatrice di marinai che hanno percorso in passato tutti i mari del mondo. Dai loro viaggi hanno portato numerose specie di piante e di fiori. Oggi l’isola vanta più di 1200 specie vegetali ed è nota con gli epiteti di “isola profumata” . Le belle cittadine di Lussinpiccolo e Lussingrande, grazie alla salubrità del loro clima mediterraneo, sono state dichiarate stazioni climatioche ancora ai tempi dell’Impero asburgico.



Bellezza selvaggia apprezzata dallì’Imperatore - Fu infatti l'Imperatore Francesco Giuseppe fu tra i primi visitatori ad apprezzare le bellezze selvagge e il clima mite dell'isola. Dopo un periodo di crisi susseguente alla seconda guerra mondiale, negli anni 70 del il turismo è ripartito alla grande e oggi i turisti arrivano a Lussino da ogni parte del mondo. Il Marina di Lussinpiccolo si trova lato orientale con una vista bellissima sulla baia e il centro città. I posti barca sono circa 95 con possibilità di ormeggiare yacht fino a 18 metri di lunghezza e 8 di profondità. Tra le spiagge più belle dell’isola segnaliamo Veli žal sulla quale sventola la Bandiera Blu. Sulla spiaggia e nelle sue immediate vicinanze ci sono tantissimi servizi: oltre alle docce a due passi dal mare, potrete rifocillarvi in un bel ristorante, mangiare un frutto o un gelato, praticare un sacco di sport acquatici e da spiaggia.



Gastronomia super - Tra le specialità gastronomiche dell’arcipelago, oltre naturalmente a un pescato freschissimo, l’agnello, soprattutto a Cherso, dove gli ovini pascolano in libertà nei pressi del lago di Vran: stufati, arrosti, addirittura lessi, sono una delizia, soprattutto se impreziositi dai profumi dell’isola. Le verdure sono a chilometro zero, e nei tanti ristoranti si trovano i migliori piatti della tradizione dalmato-istriana. Il vino è leggero:servito fresco è l’ideale per una deliziosa serata tra amici, dopo il bagno.



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it