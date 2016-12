Corfù, bella e vicina: ecco la stagione ideale

E' una vacanza rilassante quella che offre Corfù, con mille distrazioni possibili e con una vita mondana affatto trascurabile. Un piccolo mondo segnato felicemente dalla storia che vi ha lasciato tracce indelebili e interessantissime. Una forma allungata, vagamente rassomigliante all'Italia, una lunghezza di 63 chilometri veramente pieni di piacevoli sorprese.



Spiagge per ogni esigenza - Tra le spiagge più note e più belle da segnalare Palaiokastritsa, dall’acqua di un incredibile color turchese; Glyfada con spiaggia sabbiosa: a nord la magnifica Aghios Gergios, dove trascorrere una giornata in pieno sole per poi godere nella luce del tramonto dell’ottimo pesce fresco in una delle tante taverne; Yaliskari sotto il bel paese di Pelekas ; la spiaggia di Barbati, fatta di ciottoli, con il mare che cambia colore con lo scorrere delle ore e per la posizione del sole. Da raggioungere a piedi la magnifica spiaggia di Kalami ideale per lo snorkeling ; ma anche Issos Beach lunghissima spiaggia di sabbia dorata ideale per un una pausa di relax. Achios Gordis è un altro lido molto apprezzato. I turisti italiani optano in maggioranza per Kassiopi sul vertice nord ets dell’isola a soli due chilometri dall’Albania, che di qui sembra raggiungibile con una bella nuotata.



Una natura generosa anche all'interno - Soprattutto in maggio è magnifico l’interno dell’isola, piuttosto estesa, che appare ancora più lussureggiante che nelle altre stagioni grazie alle distese verdi sgargianti di mille colori e mille tipi di fiori. La natura è generosa a Corfù: l’interno è caratterizzato da ulivi e pini marittimi mentre verso il mare abbondano palme e oleandri. A giugno l’aria si riscalda e le spiagge vi daranno refrigerio anche perché il mare è ancora fresco, ma assolutamente balneabile. L’isola ha una capitale che si chiama Corfù, che nel 2007 è stata inclusa dall’Unesco nei siti patrimonio dell’Umanità. Una città vera e propria molto pittoresca e con un centro storico notevolissimo, testimonianza di una storia affascinante e complessa, che ga visto succedersi moltissime dominazioni e un per un lungo periodo, più o meno dal ‘400 alla fine del ‘770 alla Serenissima.



Corfùcittà da visitare - Il centro storico di Corfù è un labirinto di viuzze che richiamano infatti le calli veneziane, che si aprono in bellissime piazzette su cui si affacciano locali tradizionali oltre a ristoranti di assoluta qualità. A Corfù non si può dimenticare Palea Poli, la parte della città tipicamente veneziana in cui si trovano tre antiche chiese e la pregevole Loggia. Il quartiere più antico riserva sorprese interessantissime: un viaggio nel tempo: nella cattedrale di Corfù costruita dai bizantini è sepolta la Basilissa d’Oriente Teodora Armena che resse l’impero nell’800 dopo Cristo. Da ammirare anche il Palea Anaktora un sontuoso palazzo fatto costuire dagli inglesi nel 1816. Ma tante le cose da vedere a Corfù tra cui ricordiamo l’Achilleion residenza che l'imperatrice Sissi si fece edificare proprio qui a Corfù.



Gastronomia di qualità, a chilometro zero - Insomma un mondo concentrato in un’isola che riserva anche una cucina veramente gustosa, Pesce carne e verdure sempre freschissime e a chilometro zero. Carne e pesce conditi sempre con prodotti locali olive, limoni, verdure, pomodori che si mescolano al sapore dei gamberi, dei polpi dei calamari. Da assaggiare i formaggi con la la famosissima feta e il kefalotiri da grattuggiare; lagnello marinato da non perdere la Choriàtiki: ovvero la famosa insalata greca, preparata con pomodori, cetrioli, feta, lattuga e cipolle e il Bekrì Meze: una specie di goulash preparato con pancetta, formaggio, peperoni, funghi, salame e salsa piccante.



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it