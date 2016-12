Cipro: primavera d’oro nell’isola di Venere

06:00 - Talmente legata alla Bellezza, che la mitologia classica vi fece nascere Venere: Cipro è la naturale cerniera tra Oriente e Occidente, un’isola in cui convivono testimonianze dei tanti popoli che in 10.000 anni di storia, si sono incontrati e mescolati infinite volte, lasciando testimonianze uniche e soprendenti, come la stessa Pafo, dove si trovano i resti di un Santuario che i romani dedicarono alla dea dell’amore che, che nacque secondo la mitologia classica da quelle onde turchesi che si infrangono ancora sulla bianca spiaggia di Petra Tou Romiou.

Cipro esplode di bellezza naturale a primavera, il preludio alla stagione estiva molto calda. E’ il periodo migliore per godere dei paesaggi e della attività all’aperto, con un ottimo clima e giornate di sole. La Pasqua Ortodossa (quest’anno cade il 12 aprile) è la festività di riferimento che coinvolge l’intera Isola in celebrazioni sante e ritualità tradizionali, alle quali s’accompagnano ricette gastronomiche particolari.



Il “mese giallo” di Cipro - Marzo spesso é conosciuto come "yellow month" a Cipro ed è facile capire perché: non solo i limoni, ma anche fresie, ranuncolo e il crisantemo giallo e sul litorale il senecione di Cipro, i cespugli gialli di senape bianca, l’erba medica marina, l’erba medica coronata, ed i fiori perenni il cisto di Creta, lo sparzio villoso coi suoi fiori gialli e tipico della macchia mediterranea, il finocchiaccio. E’ una esplosione di giallo in tutte le sue variazioni cromatiche, che avrebbe entusiasmato Van Gogh. Sempre nel mese di marzo cominciano a fiorire le orchidee sui pendi e sulle colline: l’Orchis Anatolica Troodi, l’orchidea a quattro punti, l’Ophrys Mammosa, l’orchidea romana e la Barlia robertiana conosciuta come orchidea di Robert ai 1000 metri d’altitudine. Contemporaneamente fioriscono altri tipi d’orchidee spontanee.



Non solo magnifiche spiagge - Cipro vanta ben 57 spiagge con la Bandiera Blu (dato 2014) ed è un indiscusso paradiso per sportivi, che possono scegliere tra immersioni, vela, windsurf, parasailing, pesca d'altura, equitazione, bicicletta, trekking, tennis, golf. Ma l’isola non è solo un luogo a vocazione balneare, con un clima incredibilmente mite e con spiagge di una bellezza mozzafiato come Konnos bay, Macrosinnos, Governor’s Beach, Pissouri: vi sono stati creati tutta una serie di itinerari naturalistici che coprono una distanza totale di circa 200km da Capo Gkreko, nella zona sud-orientale, fino alla penisola di Akamas, a ovest. Percorsi che si inoltrano in aree importanti da un punto di vista culturale e ricche di vegetazione naturale. Sebbene a Cipro si possano fare escursioni tutto l’anno, la primavera offre in più lo spettacolo della fioritura: la flora di Cipro comprende 1908 differenti specie di piante, di cui ben 139 endemiche, quindi impossibili da trovare altrove. Tutte da scoprire e da ammirare.



Per maggiori informazioni: www.turismocipro.it



Per informazioni sul tempo reale: www.meteo.it