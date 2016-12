Cipro: oltre cinquanta spiagge a prova d’ecologista

Talmente legata alla Bellezza che la mitologia classica vi fece nascere Venere: Cipro è la naturale cerniera tra Oriente e Occidente, un'isola in cui convivono testimonianze dei tanti popoli che fin dall'antichità si sono incontrati e mescolati, lasciando testimonianze uniche e preziose, come la stessa Paphos, dove si trovano i resti di un Santuario che i romani dedicarono alla Dea dell'amore che nacque, secondo la mitologia, da quelle onde turchesi che si infrangono ancora sulla bianca spiaggia di Petra Tou Romiou.



Le spiagge più blu- Dove il mare più pulito e le spiagge più immacolate? Le Bandiere Blu sono distribuite su tutta l'area costiera da est ad ovest. In testa è la costa orientale dell'isola (Agia Napa & Protaras) che ne vanta ben 28 Bandiere Blu. La costa occidentale, regione di Paphos, ne conta 13 e la regione di Lemesos (centro sud) ne annovera infine 16.



La storia di un successo - Nel lontano 1996 furono 11 le spiagge di Cipro riconosciute e premiate con la Bandiera Blu; nel 1997, il numero arrivò a 18; da allora le spiagge Bandiera Blu sono costantemente aumentate, raggiungendo il ragguardevole numero di 54 nell'anno 2010, 56 negli anni 2011-12 e 57 dal 2013. Ora, grazie alla collaborazione tra Cyprus Tourism Organization (CTO), Marine Environment Protection Association (CYMEPA), le autorità locali e le istituzioni governative isolane dal 1995 Cipro è diventata ufficialmente anche membro della FEE (Foundation for Environmental Education).



Sport in spiagge fantastiche e non solo - Indiscusso paradiso per sportivi, che possono scegliere tra immersioni, vela, windsurf, parasailing, pesca d'altura, equitazione, bicicletta, trekking, tennis, golf. Ma l'isola non è solo un luogo a vocazione balneare, con un clima incredibilmente mite e con spiagge di una bellezza mozzafiato come Konnos bay, Macrosinnos, Governor's Beach, Pissouri: vi sono stati creati tutta una serie di itinerari naturalistici che coprono una distanza totale di circa 200km da Capo Gkreko, nella zona sud-orientale, fino alla penisola di Akamas, a ovest.



Informazioni: www.turismocipro.it



Condizioni atmosferiche in tempo reale: www.meteo.it