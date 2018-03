Cipro è la naturale cerniera tra Oriente e Occidente, un’isola in cui convivono testimonianze dei tanti popoli che, in 10.000 anni di storia, si sono incontrati e mescolati infinite volte. Un’isola frutto della storia ma legata alla mitologia e al culto di Afrodite che secondo la leggenda emerse dai flutti del mare di Petra Tou Romiou.



Spiagge per tutti i gusti - Niente meglio di Cipro per una vacanza al mare. Con un’estesa linea costiera ed una grande varietà di spiagge, dalla piccola baia isolata alle spiagge di sabbia fine o ghiaia, dalle insenature rocciose alle comode e frequentate spiagge degli alberghi, troverete sicuramente la soluzione che fa al caso vostro. Affondate i piedi nella tiepida sabbia, sentite la calda carezza del sole sulla pelle, mentre con lo sguardo abbracciate le lucenti, azzurre acque del Mediterraneo.



La costa orientale – E’ rinomata per le sue spiagge di sabbia fine e bianca e per le sue acque turchesi, poco profonde. Da non perdere la Konnos Bay, una delle spiagge più suggestive dell’isola, ben riparata dal vento e, di conseguenza, con un mare praticamente privo di onde e quella di Macronissos formata da un gruppo di baie, che si estendono in diverse direzioni. Una verso ovest, un’altra verso sudovest ed una terza a sudest, dando origine, così, ad una spiaggia ben riparata. Macronissos è lunga è ricoperta di fine sabbia dorata ed il suo mare presenta onde moderate.



Costa meridionale e del sud est - Le lunghe spiagge di fine sabbia grigia della costa meridionale (regione di Lemesos) ben si prestano allo jogging o a lunghe passeggiate in inverno. La Governors’ Beach, spiaggia sabbiosa molto frequentata o la Kalymnos, a Pentakomo, è una spiaggia di sabbia, facilmente raggiungibile in macchina, moto o autobus. Assolutamente imperdibile la spiaggia di Pissouri si trova sull’estremità meridionale dell’omonimo, vecchio villaggio. Si distingue per la sua fine sabbia dorata ed i piccoli ciottoli multicolore, oltre che per il suo mare dalle azzurre acque cristalline e le onde moderate. Lungo la costa sud-est , ove si trova la capitale Larnaka troviamo la Mckenzie Beach nei pressi dell’Aeroporto Internazionale di Larnaka. È una spiaggia lunga, con sabbia fine, di colore grigio/verde scuro. La spiaggia Phinikoudes si trova al centro del litorale di Larnaka ed è considerata una delle più famose spiagge di Cipro.



La costa occidentale - Le appartate baie rocciose della costa occidentale (regione di Pafos) rappresentano il luogo ideale, per chi ama la solitudine e la contemplazione. Faros è una spiaggia di sabbia, con un magnifico panorama, situata nella zona ovest di Pafos. La spiaggia di Coral Bay si trova a Pegeia. È una spiaggia sabbiosa, facilmente raggiungibile in macchina, moto, bicicletta o autobus. A breve distanza ci sono noleggi di attrezzature per sport acquatici e da spiaggia, oltre a strutture ricettive che offrono sistemazione ed alloggio. Petra Tou Romiou: sulla costa del Distretto di Pafos, costituisce uno dei più imponenti siti naturali di Cipro associati ad Afrodite, la dea dell’Amore e della Bellezza.



Maggiori informazioni: www.turismocipro.it