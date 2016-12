Cerchi il silenzio? In Croazia l’isola che fa per te

Lopud ( che significa in croato Isola di mezzo) ha una storia antica: vi sono state trovate tracce di colonizzazione greca e romana e quindi slava e cristiana tanto che nell’isola ci sono ben 36 tra chiese e cappelle. Dal 1205 al 1358 fu sotto dominazione veneziana: poi fece parte fono al 1808 della potente Repubblica Ragusea. Da visitare il Palazzo del Rettore che risale alla seconda metà del Quattrocento e il monastero francescano del XV secolo. Bello il Parco Dordic – Mayneri, con una collezione botanica proveniente da tutto il mondo.



Una spiaggia da record - Ricca di sorgenti d’acqua la sua vegetazione è rigogliosa e tipicamente mediterranea, con il suo corredo stupendo di colori e profumi; la sua costa riserva belle sorprese e spiagge magnifiche come quella di Sunj: una tra le 10 spiagge consigliate per l’estate dal tabloid inglese “The Guardian”. Il perchè è presto spiegato: è una striscia di sabbia candida che degrada dolcemente verso le limpide acque di uno straordinario color verde turchese. Certamente una delle spiagge più belle della regione di Dubrovnik e di tutto l'Adriatico. Una spiaggia pulitissima, cristallina e poco profonda fino a un centinaio di metri dalla riva, per cui è adatta per famiglie con bambini. La spiaggia è attrezzata, ma ha anche una parte per chi non desidera ombrelloni e sdraio, ombreggiata da una folta pineta.



Panorami mozzafiato - Le automobili non sono consentite sull'isola (si possono parcheggiare al porto di Dubrovnik). Il mare intorno all'isola è l'ideale per il diving e la canoa, che si può praticare nelle baie di Lopud e quella di Sunj. Dal bellissimo lungomare, si può godere dello splendido panorama sulle isole Mljet e Sipan. nel paese di Lopud c’è una buona offerta di ristoranti e taverne affacciate sul porto. I ristoranti più raffinati sono i 4 inseriti nell’incantevole cornice del Resort Lafodia ( con una vista mozzafiato sul mare),che offrono eleganti cene à la carte, la pizza per chi non rinuncia ai profumi di casa e un bar&grill affacciato sul mare per gustare piatti alla griglia. Il Lafodia è l’unico Resort dell’isola: 182 stanze che si affacciano tutte sul golfo, con il profumo e i colori del mare e della natura che irrompono all’interno, donando quiete e serenità. Nel parco, si nuota nell’infitity pool, che dà la sensazione di essere immersi in un mare immenso e accogliente. A completare l’offerta per un soggiorno dorato a tutto relax, la nuovissima SPA Waterhill, un centro benessere veramente da sogno. Innumerevoli le escursioni (organizzate dall’agenzia del Resort) che si possono fare in giornata sulle isole circostanti, a Dubrovnik, al Parco Nazionale di Mljet.



Informazioni meterologiche in tempo reale: www.meteo.it