Borghi da sogno: i villaggi arroccati sul mare

RAVELLO - COSTIERA AMALFITANA - CAMPANIA - Ravello è celebre per i suoi fantastici panorami su uno dei tratti di costa più belli d'Italia. Ogni estate ospita un celebre Festival musicale ed è frequentato da numerose personalità di ogni arte, attratte dal suo mare, dal fascino delle sue architetture e delle sue famose ville.

RIOMAGGIORE - CINQUE TERRE - LIGURIA - Antico borgo della Riviera ligure di Levante, in provincia di La Spezia, è la più orientale delle Cinque Terre. Il centro storico risale al XIII secolo con diversi ordini paralleli di case torri genovesi. Il villaggio, stretto tra il mare e il monte Zatta, è uno dei più pittoreschi della Liguria. .

ROVIGNO – CROAZIA - Questa cittadina di origini pre-romaniche sorge su un lembo di terra della frastagliata costa croata. Rovigno appartenne all’Italia fino al 1947, quando fu ceduta alla Repubblica Socialista Jugoslava. Oggi questa pittoresca città è la seconda destinazione turistica della Croazia. .

SANTORINI - GRECIA - E' la più meridionale delle isole Cicladi nel mare Egeo. È un'isola vulcanica, originariamente circolare: fu letteralmente sventrata da una eruzione apocalittica, avvenuta intorno al 1627 a.C., e invasa successivamente quasi del tutto dal mare. Le sue architetture bianche e blu sono tra le più celebri e le più fotografate di tutta la Grecia.. .

AZENHAS DO MAR – PORTOGALLO – Un tempo le sue risorse economiche erano limitate alla sola pesca: oggi questo grazioso borgo a una ventina di chilometri da Lisbona è una apprezzata meta di vacanza grazie alla sua spiaggia, considerata tra le più belle del Portogallo. La pesca non è stata abbandonata, per la gioia di chi apprezza la cucina di mare. .

SIDI BOU SAID – TUNISIA – Anche questo villaggio della Tunisia è celebre per il colore bianco e azzurro delle sue case. E’ stato il barone Rodolphe d’Erlanger ad emanare, nei primi anni del Novecento, la regola del bianco-blu, una norma urbanistica valida ancora oggi alla quale gli abitanti si attengono scrupolosamente e che difendono con orgoglio. .

CAPE MAY – USA – La città si affaccia sull’Oceano atlantico e le sue spiagge sono entrate nella Top10 dei lidi più belli degli stati Uniti. Cape May è anche il paradiso di chi ama praticare il birdwatching. Ospita molte case dalla suggestiva architettura vittoriana. .

KAMAKURA – GIAPPONE – Situata a circa 50 Km a sud-ovest di Tokyo, circondata e protetta su tre lati dalle montagne e protesa suk mare dal quarto, la città si affaccia sulla baia di Sagami. Ha una splendida spiaggia, ma è celebre anche per i suoi antichi templi Il più famoso è il tempio Kōtoku-in, celebre per una grande statua di bronzo di Amida Buddha che, nel XV secolo resistette a uno tsunami anche se il tempio che la ospitava venne distrutto. Da allora la statua è collocata all'aperto.