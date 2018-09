Barcellona e le bellezze della sua costa

E Costa Barcelona che si presenta con il nuovo slogan “Barcellona è molto di più”, offre numerose attrazioni naturali, una ricchissima varietà di spiagge, paesaggi spettacolari e grandi parchi naturali.



Centinaia di sentieri - Per gli amanti delle passeggiate, il Parco Garraf, la Serralada Litoral e il parco Montnegre Corredor sulla Costa Barcelona offrono centinaia di sentieri per andare alla scoperta non solo di un patrimonio naturale incredibile ma anche ricco da un punto di vita culturale. Altri paesaggi sorprendenti si trovano all’interno del Parco Naturale del Monte Montserrat, con le sue peculiari e uniche formazioni rocciose arrotondate, diventate un autentico simbolo d’identità catalana. Sono numerose le città ricche di storia e cultura da visitare dove imperano l'architettura romanica e modernista.



I festival - Un altro motivo per visitare Costa Barcelona sono sicuramente i tanti festival che la animano durante tutto l’anno. Il calendario degli eventi è fitto, tra i più famosi gli eventi organizzati da musei e fondazioni culturali come la Fundació Palau a Caldes d'Estrac che espone opere di Picasso, l’International Fantastic Film Festival che si tiene ogni anno a Sitges, l'International Jazz Festival di Terrassa e l'Opera a Sabadell.



I sapori della Catalogna - Costa Barcelona ofre anche sapori inimitabili e vini pregiatissimi: ci sono tre denominazioni di origine controllata: Penedès, Alella e Cava. Durante tutto l'anno, nelle zone di questi vigneti vengono organizzati moltissimi festival in cui il vino è protagonista assoluto. Per quanto riguarda la gastronomia, sulla Costa Barcelona i deliziosi pesci del Mediterraneo si combinano con i prodotti della terra per creare un mosaico di profumi, colori e sapori, con particolare attenzione ai prodotti biologici.



Le spiagge - Spiagge per famiglie, piccole calette tranquille, spiagge urbane con vista sul centro storico, ognuna delle spiagge della zona di Sitges, a sud di Barcellona, ha la sua speciale personalità e atmosfera. Poco più a sud ecco Vilanova I la Geltrú, luogo ideale per godere di tutti gli sport acquatici. Una delle attrazioni principali sono i suoi sei chilometri di splendide spiagge: Ribes Roges, Sant Cristòfol Lighthouse e Adarró.



Castelldefels - Perfettamente incastonata tra il delta del fiume Llobregat e gli altopiani calcarei del Parco Garraf, la città di Castelldefels, 18 chilometri a sud di Barcellona, è un luogo di vacanza ideale per sportivi e famiglie. L'elenco delle attività sportive disponibili è infinito: vela, canottaggio, kite surf, mountain bike, pattinaggio e beach volley. Nella regione del Maresme, ecco Mataró, città con una posizione geografica privilegiata, con il mare da un lato e le montagne dall'altro. Il suo lungomare vanta 2,2 chilometri di spiagge immacolate, frequentate da coppie e famiglie. A nord di Mataró, si trova la splendida città di Calella, con tre chilometri di spiagge dorate, innumerevoli ristoranti e una vivace vita notturna.



Per maggiori informazioni: www.barcelonaesmoltmes.cat