Baleari: un arcipelago per chi ama tenersi in forma

Clima favorevole, grotte a picco sul mare, coste frastagliate, ma anche percorsi verdi e lunghe spiagge sabbiose. Tutti questi luoghi sono ideali per svolgere attività sportive legate alla natura, dalla mountain bike al trekking, passando per immersioni subacquee, kayak e windsurf.



Maiorca - L’isola di Maiorca vanta strutture sportive di prima classe: uno stadio di calcio, un velodromo e un gran numero di campi da golf. Inoltre Maiorca è rinomata a livello internazionale per le competizioni nautiche che si tengono ogni estate nelle acque poco a largo dalla sua costa e per le gare di trotto che si svolgono quasi ogni fine settimana negli ippodromi di Palma e Manacor. Si può scegliere tra una vasta gamma di sport: tornei di beach volley, partite di calcio o di tennis; nuoto, vela, windsurf, ma anche immersioni subacquee e sci nautico; per coloro che invece preferiscono attività più adrenaliniche ci sono voli in deltaplano, paracadutismo e arrampicata su roccia. I paesaggi montuosi dell’isola si prestano ad esplorazioni in bicicletta, un esempio è la Serra de Tramuntana, catena montuosa ricca di gole e canyon che si estende lungo la costa nord-occidentale.



Minorca - Sull’ isola di Minorca una delle attività preferite dagli amanti dello sport è il kayak, uno sport semplice con il quale ci si può divertire da soli o in coppia, a bordo di questa piccola imbarcazione che permette di percorrere il litorale centimetro per centimetro, riuscendo a scoprire luoghi magnifici come le cale o le grotte accessibili solo via mare. Sulla terra ferma invece si può scoprire la zona interna, con campi e colline delimitati da mura di pietra, praticando attività che vanno dalla semplice passeggiata tra le colline fino alle cavalcate. Tra le varie escursioni quella più suggestiva è la Cami de Cavalls, il cammino dei cavalli, grazie alla quale si attraversano tutti i paesaggi dell’isola, praterie, spiagge, borghi medioevali e boschetti lungo un sentiero che si articola per circa 185km.



Ibiza - La posizione e il clima fanno di un luogo perfetto per qualsiasi tipo di sport all’aperto. Quest’isola offre un panorama variegato fatto di sentieri mozzafiato da percorre in tutta tranquillità a piedi o in bicicletta, ed ospita periodicamente numerose competizioni per professionisti, tra cui gare di ciclismo e mountain bike, triathlon e maratone, via mare e via terra. Durante tutto l’anno è possibile praticare sport come il surf, il windsurf e le immersioni subacquee, ma anche esplorare l’isola a bordo di un kayak o, per gli amanti della velocità, in motocross.



Formentera – E’ l’isola dell’arcipelago in cui godersi le giornate con più calma, senza rinnciare però agli sport all’aperto. Si può visitare l’isola in bicicletta lungo i sentieri pianeggianti o salire su un’altura in moto per ammirare dall’alto il panorama sulle insenature e sulle calette che caratterizzano la costa. A Formentera si trovano 32 circuiti che possono essere esplorati a piedi così da riuscire a raggiungere luoghi non visibili dalla strada e non accessibili in auto o in moto. Questi percorsi, fatti di sentieri che si intrecciano per oltre 100 km, sono il luogo perfetto per praticare la Nordic walking, la camminata nordica, un’attività semplice per la quale occorre solo munirsi di bastoni. Ma chi vuole davvero godersi la calma e la pace di questi luoghi può praticare il birdwatching, ovvero osservare gli uccelli e con loro tutta la fauna e la flora dell’isola.



