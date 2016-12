Isole Kornati: mare e natura selvaggia

12:09 - Immaginate un labirinto assolato di isole, mare, natura incontaminata e rocce che assomigliano a eleganti corone. Sogno? No, pura realtà. Questo posto magnifico ha un nome, le Kornati, in Croazia (in italiano: “Incoronate”, nome che deriva dalla forma particolare delle rocce presenti sgli isolotti). Oltre 140 isole che insieme formano uno degli arcipelaghi più affascinanti d'Europa. Un luogo magico e ideale per tutti coloro che concepiscono la vacanza come un periodo per immergersi completamente nella natura, per ritrovare pace e per godere della semplicità della vita, lontano da tutto ciò che è tecnologia.

ISOLE BELLE COME CORONE – Famose per le loro rocce dalla forma simile a quella che caratterizza le corone, sono altresì interessanti per la loro natura selvaggia e incontaminata. Parte delle oltre 140 isole, per l'esattezza 89 di queste, fanno parte del Parco Nazionale delle Kornati. La più grande di tutte è Kornat, l'isola che da il nome all'intero arcipelago. Durante il vostro viaggio nell'arcipelago, date un'occhiata ai numerosi fari presenti su molte delle isole. Sono bellissimi e emanano un fascino particolare.

I più noti sono: il faro Blitvenica e il Sestrice. Altre particolarità interessanti si trovano poi tra l'isola Kornat (Isola Incoronata), Katina e l'Isola Lunga, dove sorge lo stretto denominato Grande Proversa, che con tutta probabilità doveva essere un basso-fondo scavato al tempo dei romani, costruito per la navigazione, mentre ai piedi del più alta montagna delle Incoronate, Metlina, si trova una enorme superficie calcarea, liscia e completamente nuda che assomiglia ad un paesaggio lunare.

Una delle cittadine più vive e affascinanti dell'arcipelago è invece Tarac con la sua fortezza Tureta, costruita nel sesto secolo. Se vi capiterà di visitare Tarac ricordatevi di dare un'occhiata alla splendida chiesetta della Madonna del Mare costruita sui resti di un'antica chiesa cristiana del 500. Tra tutte le isole dell'arcipelago, oltre alla più estesa Tarac, la più nota è sicuramente Žut, conosciuta per i suoi ulivi grazie ai quali si riesce a produrre un olio di grande qualità.

UN PARCO NAZIONALE MARINO – Il parco naturale di Kornati, di cui fanno parte 89 isole Incoronate, è un paradiso per i turisti con un animo da perfetto marinaio. Per visitare il parco autonomamente bisogna, infatti, essere degli esperti navigatori. Ma il modo più comune di inoltrarsi nel parco è senz'altro quello di prenotare una delle escursioni organizzate che partono da Zadar, Šibenik oppure da Murter. Cose da fare una volta giunti nel Parco: per chi ama il trekking è sicuramente d'obbligo una bella gita sulle montagne presenti sulle diverse isole; per gli amanti dell'acqua nuoto, snorkelling e immersioni mentre per chi ama la pesca c'è anche la possibilità di passare qualche ora tra ami, esche e pesci.