A Chia, tra calette e fenicotteri rosa

Amate le vacanze al mare settembrine? Bene, preparate le valige e dirigetevi verso Chia, nel sud della Sardegna. Qui, tra calette, fenicotteri rosa, spiagge di sabbia finissima e un'atmosfera pacata e rilassante potrete vivere un perfetto viaggio di fine estate.

CHIA: DUNE, MARE E SCAVI ARCHEOLOGICI - Chiunque pensi alla Sardegna la prima immagine che gli viene in mente è sicuramente quella di scenari con un mare cristallino, paesaggi selvaggi e ancestrali e chilometri e chilometri di spiagge di sabbia fine e ancora totalmente naturali. Questa è l'immagine più autentica della Sardegna, volto e realtà che è possibile vivere pienamente in una delle località più belle del sud della regione, Chia in provincia di Cagliari. Non appena giungerete in questa rinomata località verrete letteralmente catturati dal suo fascino selvaggio e dai suoi profumi avvolgenti e capaci di risvegliare l'anima. Chia è così. Chia è un luogo magico, completamente immerso nella natura e con una storia antica che risale ai cartaginesi.

L'antico nome di Chia deriva infatti dal cartaginese Bithia, città fenicia fondata tra il VII e VI secolo a.C. Dove trovare i resti di questa antica città? Nell'isola di su Cardolinu dove è possibile visiatare i resti del tophet (area consacrata fenicio-punica dove venivano sepolti i resti combusti dalle sepolture infantili) di Bithia, nel promontorio della torre di Chia e nei fondali antistanti la spiaggia. E se volete approfondire l'antica origine di questa località, il Museo Archeologico di Cagliari e il Museo di Domus de Maria ne raccolgono i reperti archeologici, rinvenuti nel corso degli scavi effettuati in questi anni. Ma a Chia, storia a parte, il vero protagonista è il mare con le sue spiagge e calette da mozzare il fiato.

Allora, prendete carta e penna e segnatevi i nomi delle spiagge più belle di Chia a cominciare dall'Isula Manna, una lingua di sabbia che collega il mare all'omonima isola. Seguono: la Spiaggia del Morto con la sua sabbia fine color oro e una stupenda caletta tra rocce di granito rosa. Nell'entroterra a far da cornice ginepri secolari, piante di lentischio, cespugli di cisto e pini mediterranei; la Spiaggia di Campana con la sua fantastica macchia mediterranea; su Giudeu, con le sue grandi dune e lo stagno abitato dai fenicotteri rosa e Cala Cipolla attorniata da pini e ginepri. Una curiosità: Chia è famosa anche per i suoi gustosissimi fichi, facili da trovare nelle bancarelle poste lungo la strada provinciale.

