Astypalia, la farfalla dell'Egeo

Nell', bella ed elegante come una farfalla si erge una delle isole più selvagge e autentiche della Grecia:. Per chi desidera visitare unafuori dal turismo di massa o semplicemente per tutti coloro che hanno voglia di vivere ancora qualche giorno d'estate al mare, l'affascinante Astypalia è una di quelle mete capace di conuiugare entrambi i desideri. Lasciatevi incantare da questa superba regina.

ASTYPALIA, ELEGANTE E SELVAGGIA - Situata a metà strada, anzi meglio dire mare, tra le isole Cicladi e il Dodecaneso, l'isola di Astypalia è una di quelle destinazioni capaci di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi le visita. Un vero e proprio eden non solo di tranquillità ma anche della più selvaggia natura. Qui, infatti, si trovano fiori e piante rare; intere colonie di foca monaca e qualche esempio di falco. Gli amanti poi delle camminate saranno felici di trovare tantissimi percorsi tra vecchi sentieri e mulattiere pronti ad accoglierli per qualche ora di indimenticabile trekking. Sull'isola non mancano neanche le possibilità per gli appassionati di pesca per dilettarsi nella loro passione.

Astypalia promette infatti numerose e piacevoli gite uscite in barca da veri marinai e pescatori. Vi state già chiedendo quali siano le spiagge più affascinanti? Sicuramente quelle nella zona di Livadi. Qui infatti le calette e le baie nascoste si sprecano. Segnatevi le più belle: Kaminakia, Aghios Nikolaos, Aghios Konstatinos. Mentre nella zona di Maltezana spiccano gli isolotti disabitati di Konoupa e Koutsomiti. Altro che Caraibi...Cosa visitare: Chora, il capoluogo dell'isola, con i suoi vicoletti caratteristici, i balconcini colorati, i caffè sulle terrazze e gli affascinanti mulini a vento. Un appunto: ponete attenzione al castello. Lo stile è “nostrano”. L'edificio fu infatti voluto dai Guerini che colonizzarono l'isola nel 1200.

Un'altra località da non lasciarsi sfiggire è sicuramente Pera Gialos con i suoi negozietti caratteristici, la spiaggia ed una marina dalla quale partono le diverse imbarcazioni che accompagnano i turisti verso le spiagge e le isolette non facilmente raggiungibili. Infine non dimenticatevi di visitare Livadi, un villaggio incantevole poco distante dalla valle più bella dell'isola, ricca di alberi da frutta, agrumeti, vigneti e fiori.

