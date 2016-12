Arcipelago Toscano: pinete, calette e storia

I SETTE GIOIELLI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO – L’Elba, l'isola del Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e infine la piccolissima Gorgona (superficie di 2,2 Kmq) sono le isole che compongono uno degli arcipelaghi più affascinanti del nostro Paese: l'Arcipelago Toscano. Protette dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, le sette isole presentano una varietà di flora e fauna, come il Gabbiano Corso, unica e rara che si unisce ad un delicato e ricco ambiente marino protetto. Qui, infatti, la grande presenza di mammiferi marini ha fatto sì che venisse istituito il Santuario dei Cetacei. Sette terre bellissime e diverse una dall'altra ma tutte di una bellezza naturalistica selvaggia e ricca di spiagge, calette e fondali marini degni delle isole esotiche.

Mare cristallino, sabbia soffice ma anche oasi di macchia mediterranea e lunghe pinete a picco sul mare. Un vero eden a “due passi da casa”. Sicuramente tra tutte le terre che compongono l'Arcipelago, l'isola d'Elba è la più frequentata e la più famosa in tutto il mondo per avere ospitato Napoleone in esilio nel 1814. L'isola è un'affascinante susseguirsi di boschi, campi coltivati, vigneti e paesaggi a tratti aspri a tratti dolci e rilassanti grazie alla presenza di spiagge lunghe e di sabbia fine come quella di Capo Bianco. Cosa visitare: il borgo di Portoferraio con i suoi edifici storici come la Villa dei Mulini (ospitò Napoleone e ospita la sua biblioteca personale); la Villa Romana delle Grotte, risalente al I sec a.C; la Villa di San Martino e il Castello del Volterraio. Le più belle spiagge: Rio Marina; la spiaggia della Torre; le spiagge del borgo Rio nell'Elba e la spiaggia di Norsi a Capolìveri. Infine non perdetevi una tra le località più chic dell'isola: Marina di Campo, con la sua bella baia che assomiglia ad una mezza luna.

Se invece preferite trascorrere qualche giorno ancora più a stretto contatto con la natura allora l'Isola del Giglio così come l'isola di Capraia sono le mete adatte a rispondere al vostro desiderio. L’isola del Giglio è un paradiso di piccole calette e spiagge raggiungibili grazie a piacevoli camminate nella natura selvaggia. I sentieri più suggestivi sono sono quelli che partono da Giglio Campese; il più affascinante è sicuramente quello che conduce al Faraglione lungo la quale si incontrano alcune tra le spiagge più belle dell'isola come quella di Pozzarelli.