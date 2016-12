Paros, baie incontaminate e melograni

PAROS, TRA CAFFE' E SPIAGGE DORATE -Situata nel Mar Egeo, famosa da tempi immemorabili per il suo pregiato marmo bianco, è una di quelle terre ricche sotto ogni punto di vista. La sua capitale è Paroikia, deliziosa cittadina piena zeppa di caffè, ristorantini sul mare e casette tipiche con suggestivi cortili con ogni varietà di alberi da frutta, soprattutto melograni. Cosa visitare a Paroikia: la Chiesa di Ekatontachoni, conosciuta come la chiesa delle cento porte la cui fondazione è legata a Santa Elena; il Museo Archeologico con i suoi importanti reperti archeologici come una parte del fregio del sito di Archilochion, probabile sede della tomba di Archiloco; il castello Veneziano arroccato su un promontorio e le bellissime spiagge nella zona di Krios e Agios Fokas. Nel nord dell'isola una delle cittadine da non lasciarsi sfuggire è Naoussa con i suoi vicoli bianchissimi, il porticciolo e le belle spiagge di sabbia color oro. E per tutti coloro che amano la fotografia luogo imperdibile è il Castello del XIV secolo. Infine, situate nelle vicinanze di Paroikia, non perdetevi le antiche cave di marmo Parian; il Monastero di Christou tou e il Monastero di Longovarda.

Se invece amate la semplicità dei villaggi tipici dei pescatori, dovete dirigere i vostri passi verso il sud dell'isola. Qui, vi aspetta il borgo marino di Aliki con le sue suggestive spiagge dorate. Ma una dei luoghi più belli del sud dell'isola è sicuramente la zona tra Marpissa e Drios. Qui avrete modo di conoscere luoghi suggestivi come i villaggi di pescatori di Chrisi Atki (la spiaggia del borgo è una delle più amate dagli amanti di windsurf); Drios, Pounda, Messada e molti altri ancora. Mentre nella zona est dell'isola si trovano i villaggi di Kepidi, Marmora, Tragoulas e Kephalos dove c'è il Monastero di Sant'Antonio. Da non lasciarsi sfuggire una bella passeggiata nella Valle delle farfalle dove, tra maggio e agosto, gli alberi della valle si ricoprono di coloratissime ed eleganti farfalle. Un paesaggio da fiaba.